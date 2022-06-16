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Пластик добрался до Антарктиды
По материалам ИноТВ подготовил Николай Сергеев

Пластик добрался до Антарктиды

В свежевыпавшем снеге Антарктиды впервые обнаружены частицы пластика, пишет The Times. Как отмечает издание, это вызывает опасения, что загрязнение распространилось даже на самые отдаленные и «нетронутые» уголки планеты.

Чрезвычайно маленькие кусочки пластикового мусора были обнаружены на 19 опытных площадках. Данная находка позволяет предположить, что некоторые из частиц были перенесены по воздуху на тысячи километров. Однако ученые в качестве еще одного потенциального источника загрязнений указали на наличие поблизости международных исследовательских станций.

Всего было обнаружено 13 различных типов пластика, наиболее распространенным из них оказался ПЭТ (полиэтилентерефталат), обычно используемый для изготовления одежды и бутылок для безалкогольных напитков. Самые высокие концентрации обнаружены рядом с научными базами на острове Росс.

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