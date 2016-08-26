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​Плата за проезд
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Он напомнил, что недавно в Актобе вынесли приговор по громкому делу депутата областного маслихата и предпринимателя Мейржана Ундиргенова – президента объединения юридических лиц «Компания Емшан – EmshanCo», которого приговорили к четырем годам лишения свободы. Фигуранты дела признаны виновными в мошенничестве, то есть хищении бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана группой лиц по предварительному сговору. Стоит особо отметить, что суд вынес частное постановление в адрес акима Актобе за нарушение бюджетного и других законодательств должностными лицами акимата. Фиктивные расчеты от ТОО «Автопарк», доходы и расходы перевозчиков сотрудники городского отдела ЖКХ не проверяя подписывали акты о выполненных работах и отправляли их в казначейство для оплаты. Тем самым проявили бездействие и халатность, говорится в постановлении суда. Хотя по утвержденным правилам комиссия, состоящая из заместителя акима города и других должностных лиц, обязана была проверять обоснованность выплат бюджетных денег, но работала она формально. Предоставленные расчеты не перепроверялись, бездействие и халатность чиновников создали условия для хищения бюджетных средств.

– Разве мог Мейржан Ундиргенов без содействия работников акимата заниматься хищением бюджетных средств? – задается вопросом эксперт. – Хотя в августе 2014 года мы обратили внимание работников отдела ЖКХ на факты необоснованного выделения субсидий из городского бюджета.

Он убежден, что это частное постановление суда должны принять во внимание все чиновники страны, работающие в этой сфере. Более того, своими некомпетентными выступлениями в СМИ они неверно информируют общественность. К примеру, завсектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ городского акимата Павлодара господин Марат Асылбеков, выступая по ТВ, сообщил, что перевозчики принесли им расчеты тарифа на 80 тенге, но они разрешили повысить только до 70 тенге. Но вопрос повышения тарифов принимает только специальная комиссия после проверки доходной и расходной части этих расчетов.

Заместитель директора НИИ отметил, что отпуск цен на дизельное топливо может стать аргументом для повышения тарифов на общественном транспорте. По его словам, сфера, требующая строго математического расчета и анализа, показывающая четкую картину, все больше становится зависимой от специфического мнения чиновников. Не стоит забывать, что во всем мире общественный транспорт как часть социального сектора финансируется из бюджета, потому что перевозки априори не приносят прибыль. При этом эксперт отметил, что пока ни один перевозчик не ушел добровольно из этой сферы, хотя каждый сетует на удорожание топлива, запасных частей. Б. Баймуханбет считает, что эта важнейшая, социально чувствительная сфера отдана дилетантам, фирмам-однодневкам, имеющим слабое представление об этой отрасли. Об этом он судит по результатам проделанной работы в нескольких регионах страны.

В очередной раз специалист напомнил о том, что для расчета и выделения размеров субсидий при местном исполнительном органе создается комиссия, куда входят представители исполнительных и выборных органов, налоговой инспекции, профсоюзов. Если комиссия не соглашается с расчетами перевозчиков, назначается аудиторская проверка за счет средств перевозчика. К примеру, в Актобе этого не происходило в течение ряда лет.

В 2014 году НИИ выиграл тендер по оптимизации маршрутных сетей общественного транспорта в этом городе на определение реальных доходов перевозчиков. Эта сумма рассчитывалась только по результатам подсчета пассажиропотока. После этого эксперты попросили отдел ЖКХ городского акимата выдать официальную справку. Судя по ней, за последние два года и восемь месяцев из городского бюджета на социально значимые маршруты было выделено около 2,2 млрд тенге субсидий. Из них львиную долю получил автобусный парк, руководителем которого являлся депутат областного маслихата М. Ундиргенов. По результатам этой справки на имя руководителя отдела ЖКХ было отправлено письмо о том, что ведомство не имело права выделять субсидии из городского бюджета без решения специальной комиссии. Позже следствие установило: в течение нескольких лет из городского бюджета было незаконно выделено около 4,5 млрд тенге. Более того, будучи депутатом маслихата, М. Ундиргенов председательствовал на заседании той сессии, вынесшей решение о выделении субсидий из бюджета для возглавляемого им автобусного парка.

В 2015 году сотрудники антикоррупционной службы задержали предпринимателя и выявили при обыске дома и офиса значительные суммы в тенге и иностранной валюте. При проведении следственных действий специалисты НИИ транспорта и коммуникаций выступили в качестве экспертов, которые подсчитали сумму полученных доходов за несколько лет и количество перевезенных пассажиров с учетом категорий льготников. На основании этих расчетов суд вынес приговор.

– К сожалению, такая картина имеет место по всему Казахстану, – делится своим мнением эксперт. – К примеру, в марте 2015 года мне пришлось побывать в Атырау. Тогда тариф на общественном транспорте в этом городе составлял 50 тенге. С 1 января 2016 года руководство города поднимает тариф до 90 тенге. Но на каком основании, возникает вопрос?..

По его словам, за 25 лет в городе не проводился подсчет пассажирского потока, что является основным показателем доходов и расходов автобусных парков. Несмотря на это, с первого января тариф повышен почти вдвое. Не следует забывать, что услугами общественного транспорта пользуются 80–85% горожан, и этот вопрос всегда является чувствительным для населения.

– Создается впечатление, что чиновники, курирующие эту сферу, очень редко заглядывают в законы. Более того, в этой важной отрасли сегодня ощущается большой недостаток специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Мы с полным основанием можем сказать, что во многих городах пассажирскими перевозками занимаются компании, которые не имеют соответствующей материально-технической базы, специалистов и опыта работы в этой сфере, – заключает Байболат Баймаханбет.

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