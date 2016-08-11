Эта печальная история созвучна библейскому рассказу о вавилонской башне. Можно спросить: какая же связь между событиями многотысячелетней давности и историей нашего современника? В те стародавние времена под руководством Нимрода, потомка Хама, возводился город и гигантская башня в нем, потому что люди захотели достичь небес. Этим небывалым строением они хотели увековечить самих себя, свое величие и могущество. Финал затеи был бесславным. Люди перестали понимать друг друга. Башня осталась недостроенной и постепенно разрушилась.

С тех пор вавилонская башня стала символом бессмысленной деятельности. Каждый строит свою жизнь, подбирая для нее кирпичики – мысли, слова, поступки. И подобно древним строителям вавилонской башни, современный человек изматывает себя в делах с утра до вечера ради собственных амбиций. Он стремится быть востребованным, пре­успевающим, хорошо зарабатывать, красиво одеваться... Год за годом мы нагромождаем друг на друга кирпичи повседневных дел, возводя изолированную от окружающих башню своей жизни.

Так поступал и герой истории, которую рассказала в своем блоге доктор Елизавета Глинка, пока не остался совсем один. Итогом его жизненного строительства стали ненужное ему богатство и выжженная человеческая душа. В его окружении остались только расчетливые партнеры по бизнесу и раболепные подчиненные. А нужным перед смертью ему оказалось совсем иное – маленький козленок – как память об иной, настоящей жизни. Может быть, прижав к себе козленка, он вспомнил свое детство в деревне, давшее ему познать бескорыстную любовь, участие, сострадание.

Этот человек построил свою вавилонскую башню, занимаясь бизнесом. Но рабочей площадкой для такого строительства может быть любое занятие, любая деятельность, которая ценна для человека сама по себе. Ею может стать личное совершенствование или даже благотворительность, если человек занимается ею только ради собственной славы, ради самолюбования, самоутверждения и всех остальных самостей.

Есть еще история об одном богатом человеке, который подобно Соломону или принцу Гаутаме, пресытившись благами мира, хотел высшей правды, хотел найти смысл существования. Он обратился с вопросом к своему старенькому воспитателю, и тот предложил пойти в пустыню к монахам. Те, мол, ближе к Богу и знают больше. Они пошли и сбились с пути. Изнуренные жарой и путешествиями, они обнаружили, что вода на исходе. Старик уже совсем изнемог от жажды и попросил своего воспитанника оставить его в пустыне, а воду взять себе. Молодой человек вспомнил всю ту заботу и любовь, которую видел от своего учителя, и влил ему в уста всю оставшуюся воду. Не дал старику умереть от жажды. И в это время он впервые за многие годы почувствовал ту радость, без которой так долго томился.

Он понял, что жить – это значит отдавать, жертвовать. Проще сказать, любить. Он взял старика на руки и пошел обратно. «Куда мы?» – спросил наставник. «Домой, – ответил ученик. – Я понял смысл жизни!»