И вопрос здесь не только в нехватке мусорных контейнеров. На проблему следует смот­реть глубже и искать ответ в недостаточности урбанистической культуры и непонимании остроты проблемы отходов. Хотя проблема эта стара как мир, который, к слову, пытается привлечь внимание к ней через искусство, предлагая новую эстетику, где мусор – средство художественного самовыражения. Яркий пример такого отношения к отходам в нашем городе – Белка на Атакенте. После соломы ее решили одеть в красивый пластик. Для этого людей призывают быть неравнодушными к экологии городской среды и использованный пластик складывать в специальные желтые боксы. То есть учиться раздельному сбору отходов. После вторичной переработки использованные пластиковые бутылки, одноразовая посуда превратятся в яркие пластиковые таблички – новое платье для Белки. Художники, конечно, не в состоянии превратить многотонный вал мусора из врага в соучастника социокультурных процессов. Но они могут влиять на культуру, «модернизируя» наше сознание.

Другие НПО организуют экологические акции по охоте на мусор, предлагая провести марафоны, к примеру, по очистке алматинских предгорий. Горожане очень любят выезжать семьями на отдых в горы, а вот убирать свой мусор, как показывает практика, спешат не все. Особо ленивые алматинцы избавляются от своих бытовых отходов по дороге на работу, в детский садик, выкидывая пакеты с мусором в урны вдоль тротуаров. Но они не предназначены для этого, достаточно одного объемного пакета, и урна превращается в мусорную гору.

В связи с этим исполняющий обязанности руководителя городского управления «зеленой» экономики Елдос Джалбагаев рассказал, что районные акима­ты совместно с городской экологической инспекцией проводят специальные рейды, чтобы хоть как-то предотвратить беспорядочный выброс отходов. Кроме эстетической проблемы они несут вполне реальную угрозу, когда во время дождей забитые мусором арыки не справляются с потоком, и вода начинает подтапливать дома, подвалы. А на проезжей части скользкий от масла целлофан может привес­ти к аварии.

На вопрос о необходимости строительства новых мусорных площадок для контейнеров Елдос Джалбагаев ответил, что в старых жилых кварталах для этого попросту нет места. Поэтому между многоэтажными домами власти намерены строить специальные ямы для заг­лубленных контейнеров. Такой проект по раздельному сбору отходов стартовал в Алматы давно. Видимо, из-за отсутствия культуры раздельного сбора отходов проект не получил должного распространения.

Жаль, разноцветные углуб­ленные контейнеры отдельно для пластика, стекла, картона и мокрых, то есть пищевых отходов, поначалу радовали глаз. Возле некоторых таких пилотных площадок поначалу даже дежурили охранники, чтобы приучить людей выносить мусор уже отсортированным по пакетам. Но как только охранника убрали, мусор вновь стали бросать как попало. В новых же микрорайонах количество новых мусорных контейнеров соответствует санитарным нормам и проектам, утвержденным соответствующими службами, заверил Елдос Джалбагаев.

Следующая проблема – крупногабаритный мусор. Удивительно, но в наш век Интернета, мгновенной информации многие алматинцы не знают (или не желают знать?), что мусорные площадки во дворах не предназначены для крупногабаритного мусора. За горами из старых диванов, тяжелых дверей, огромных кусков гипсокартона порой не видно самих контейнеров.

В акционерном обществе «Тартып» с 15-летним опытом работы по сбору и вывозу отходов жалуются: они должны заниматься опорожнением мусорных контейнеров, а им приходится вызывать дополнительную технику из-за старых сервантов или шкафов. А это все дополнительные затраты, которые мало волнуют тех, кто нарушает правила ЖКХ.

Еще любопытная информация: до мусорных контейнеров свои пакеты, оказывается, не доносят и жители других стран. К примеру, в Турции горожане оставляют их на улице возле подъездов. Но равняться на них нельзя: как утверждают пожившие в этой стране наши соотечественники, в Турции есть специально обученные люди, которые и собирают такие оставленные пакеты.

Несмотря на существующие проблемы, власти города уверены, что именно чистота формирует культуру, когда население видит, что коммунальные службы работают, тогда и у людей появляется желание приобщаться к этому процессу. Хочется верить, что мы, действительно, самостоятельно начнем привыкать сортировать свой бытовой мусор. И для этого каждый у себя в голове установит охранника (как в случае с углубленными контейнерами), а также станет стремиться уважать интересы соседей. Причем не только по лестничной площадке, а в масштабах страны – интересы всех казахстанцев. Призывая стать внимательными, патриотичными в вопросах мусора, следует напомнить, что раздельный сбор мусора для вторичной переработки приносит серьезную прибыль, создает новые рабочие места. И снижает нагрузку на экологию. А еще демонстрирует возросшую культуру населения.