Платежи по просроченному долгу

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Фарид Юмашев

Министерством финансов РК проводится разъяснительная работа по законопроекту о банкротстве физических лиц.

В одном только Алматы более 1 млн жителей имеют активные кредиты. Среди них, как сообщила в ходе заседания «круглого стола» заместитель руководителя городского управления Комитета госдоходов Айнур Сартаева, 451 тыс. граждан, то есть фактически каждый второй не платит по взятой ссуде более 90 дней.

Законопроект, направленный на урегулирование подобных ситуаций, – о банкротстве физических лиц – уже внесен в Мажилис Парламента, его обсуждение начнется осенью. Поэтому сейчас, по словам представителя главы городской налоговой службы, главная цель – не только разъяснить положения законопроекта, но и собрать максимальный объем предложений и вопросов.

Спикер подчеркнула, что многих граждан, имеющих долги перед банками, интересует процедура внесудебного банкротства.

– Население у нас сильно закредитовано. По Казахстану более 7 миллионов человек имеют непогашенные кредиты. И Алматы в этом отношении – антилидер, – сообщила она.

По словам Айнур Сартаевой, внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, если долг перед банками, микрофинансовыми организация­ми и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1 600 МРП), а официальный доход отсутствует или доход не превышает прожиточного минимума, включая иждивенцев (членов семьи) – 36 тыс. 18 тенге. При этом у должника не должно быть имущества и с банком проведена соответствующая процеду­ра по урегулированию вопроса с долгом.

Что касается банкротства по суду, его смогут применить к граж­данам, имеющим долг свыше 4,9 млн тенге. В ходе данной процеду­ры в случае наличия имущества у должника оно подлежит продаже с молотка. Вырученные средства будут направлены на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью, отметила представитель Комитета госдоходов.

Еще одной новацией законопроекта является процедура восстановления платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Для этого нужно согласие сторон – должника и кредитора.

Также представители комитета рассказали о последствиях, которые возникают после банкротства. Так, проектом предусмотрено ограничение на получение новых займов и кредитов в течение пяти лет. Повторно применить процедуру банкротства граждане смогут только через семь лет.

При этом предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства. Также граж­дан, признанных банкротами, обяжут пройти курсы повышения финансовой грамотности.

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