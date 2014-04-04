Платежные свойства равнозначны

Экономика
736

Как отмечается в распространенном сообщении, в течение последних лет значительно выросла стоимость металлов, используемых в производстве монет. Поэтому для снижения их себестоимости стала применяться углеродистая сталь с гальваническим покрытием медно-никелевыми сплавами. В качестве примера аналогичной практики приводятся страны Евросоюза, США, Россия, Индия. 

Монеты национальной валюты, изготовленные с применением углеродистой стали, покрытой медно-никелевым сплавом, имеют идентичные физические параметры с монетами, изготовленным в прошлые годы, вес и диаметр совпадают, подчеркивается в официальном пресс-релизе НБ РК. Монеты номиналом 1, 5 и 10 тенге имеют желтый цвет, а 20 тенге – белый, как и монеты, отчеканенные до 2013 года. 

Выпущенные в обращение монеты до 2013 года и монеты с применением стали являются законным платежным средством и обязательны к приему во всех видах платежей и переводов денег.

Динара ЮСУПОВА 

