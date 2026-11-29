Работа платформы BilimClass восстановлена, сообщает Kazpravda.kz

"По данным проверки на 09:00, во время кибератаки злоумышленник получил доступ к сервису переводов текста и изменил названия некоторых учебных предметов. Действия злоумышленника были незамедлительно остановлены. Временное ограничение доступа к платформе не повлияло на данные пользователей, они находятся под защитой. Мы продолжаем проверку и будем сообщать о ее результатах", - говорится в сообщении компании, опубликованном в соцсетях.