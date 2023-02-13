Платформа для открытого диалога

Руководители палат парламентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана обсудили актуальные для региона вопросы укрепления стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роль парламентариев в этом процессе.

Предложение о создании постоянно действующей эффективной площадки для активизации парламентского диа­лога по обсуждению путей решения общих задач и целей озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на консультативной встрече глав государств стран Центральной Азии в 2022 году.

Туркестан для проведения встречи лидеров парламентов был выбран не случайно. Древний город имеет сакральное и культурно-историческое значение для народов стран Центральной Азии. Уникальная площадка, на которой собрались парламентарии региона, стала местом для обсуждения актуальных вопросов развития единого духовно-культурного пространства и перспектив расширения межпарламентских взаимоотношений.

Первый межпарламентский форум открыл председатель Сената Парламен­та РК Маулен Ашимбаев. Свое выступление он начал со слов соболезнования народу братской Турции в связи с последствия­ми разрушительного землетрясения. Спикер также выразил слова поддержки близким и семьям погибших, пожелал выздоровления пострадавшим.

Маулен Ашимбаев озвучил приветственное обращение Президента страны Касым-Жомарта Токаева к участникам форума. В нем Глава государства отметил, что формировавшиеся на протяжении столетий тесные и дружественные отношения между нашими народами в последние годы вышли на новый уровень развития. И данный процесс полностью отвечает национальным интересам стран региона.

«Инициатива о проведении Межпарламентского форума является весьма свое­временной, отвечает коренным интересам наших народов. Значимость парламентской дипломатии чрезвычайно возросла на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики. Деятельность парламентариев играет огромную роль в законодательном обеспечении двусторонних договоренностей, сохранении атмосферы дружбы и добрососедства, укреплении взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

Сегодня для наших стран огромное значение имеет последовательное углуб­ление экономической кооперации. Прио­ритетного внимания требуют задачи наращивания региональной и приграничной торговли, развития партнерства в транзитно-транспортной сфере, запус­ка новых совместных проектов. Для сохранения общего духовного наследия и формирования единого культурно-исторического пространства Центральной Азии важно наполнить новым содержанием гуманитарное сотрудничество», – отмечается в приветственном слове Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев поблагодарил коллег за поддержку и участие в работе форума и подчеркнул, что укрепление межпарламентского диалога станет совместным вкладом в углубление и расширение стратегического сотрудничества между государствами Центрально-Азиатского региона.

Как отметил Маулен Ашимбаев, в основу единой центральноазиатской идентичности заложена этническая, языковая, религиозная, духовная и историческая близость.