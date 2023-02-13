Платформа для открытого диалога

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Любовь Доброта

Первый Межпарламентский форум стран Центральной Азии прошел в Туркестане.

Руководители палат парламентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана обсудили актуальные для региона вопросы укрепления стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роль парламентариев в этом процессе.

Предложение о создании постоянно действующей эффективной площадки для активизации парламентского диа­лога по обсуждению путей решения общих задач и целей озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на консультативной встрече глав государств стран Центральной Азии в 2022 году.

Туркестан для проведения встречи лидеров парламентов был выбран не случайно. Древний город имеет сакральное и культурно-историческое значение для народов стран Центральной Азии. Уникальная площадка, на которой собрались парламентарии региона, стала местом для обсуждения актуальных вопросов развития единого духовно-культурного пространства и перспектив расширения межпарламентских взаимоотношений.

Первый межпарламентский форум открыл председатель Сената Парламен­та РК Маулен Ашимбаев. Свое выступление он начал со слов соболезнования народу братской Турции в связи с последствия­ми разрушительного землетрясения. Спикер также выразил слова поддержки близким и семьям погибших, пожелал выздоровления пострадавшим.

Маулен Ашимбаев озвучил приветственное обращение Президента страны Касым-Жомарта Токаева к участникам форума. В нем Глава государства отметил, что формировавшиеся на протяжении столетий тесные и дружественные отношения между нашими народами в последние годы вышли на новый уровень развития. И данный процесс полностью отвечает национальным интересам стран региона.

«Инициатива о проведении Межпарламентского форума является весьма свое­временной, отвечает коренным интересам наших народов. Значимость парламентской дипломатии чрезвычайно возросла на фоне сложной геополитической ситуации и турбулентности мировой экономики. Деятельность парламентариев играет огромную роль в законодательном обеспечении двусторонних договоренностей, сохранении атмосферы дружбы и добрососедства, укреплении взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

Сегодня для наших стран огромное значение имеет последовательное углуб­ление экономической кооперации. Прио­ритетного внимания требуют задачи наращивания региональной и приграничной торговли, развития партнерства в транзитно-транспортной сфере, запус­ка новых совместных проектов. Для сохранения общего духовного наследия и формирования единого культурно-исторического пространства Центральной Азии важно наполнить новым содержанием гуманитарное сотрудничество», – отмечается в приветственном слове Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев поблагодарил коллег за поддержку и участие в работе форума и подчеркнул, что укрепление межпарламентского диалога станет совместным вкладом в углубление и расширение стратегического сотрудничества между государствами Центрально-Азиатского региона.

Как отметил Маулен Ашимбаев, в основу единой центральноазиатской идентичности заложена этническая, языковая, религиозная, духовная и историческая близость.

– Испокон веков по территории Центральной Азии пролегали маршруты Великого Шелкового пути – главной торговой артерии средневековья, соединявшей Восток и Запад. Это способствовало формированию общего торгово-коммуникационного и культурного пространства. Однако нас объединяет не только прошлое, но и настоящее. Страны Центральной Азии имеют общие интересы и общие задачи. Исходя из этого будущее Центральной Азии – в тесном сотрудничестве и доверительном диалоге, в выработке совместных ответов на внешние и на внутренние вызовы. Эти вопросы регулярно обсуждаются на встречах глав наших государств как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Эти приоритеты и мы должны последовательно продвигать на треке межпарламентского взаи­модействия, – акцентировал Мау­лен Ашимбаев.

Говоря о важности и актуальнос­ти новой диалоговой площадки, председатель Сената Парламента РК отметил ряд конкретных направлений работы в рамках форума. Так, подобные встречи могут и должны стать эффективной площадкой для парламентского диалога и обсуждения конкретных направлений межпарламентского сотрудничества.

Важно использовать потенциал платформы для обмена опытом законодательного обеспечения реформ и решения актуальных проблем региона, таких, как совместное использование транс­граничных рек, обеспечение экологической и энергетической устойчивости, решения иных вопросов. Форум также будет способствовать усилению культурно-гуманитарного сотрудничества и укреплению диалога между интеллигенцией стран Центральной Азии.

– Убежден, что Межпарламентский форум может стать эффективной площадкой для системной работы парламентариев. Предлагаем проводить его ежегодно в одной из стран Центральной Азии. Причем не только в столицах, но и в других городах, имеющих для наших народов сакральное и культурно-историческое значение. Прио­ритетные направления нашего многостороннего взаимодействия изложены в Туркестанской декларации, – отметил Маулен Ашимбаев.

Подобного рода встречи в Центрально-Азиатском регионе проводятся впервые, и, как подчеркнул председатель Сената Парламента РК, этот форум укрепит взаимоотношения между странами, которые тщательно выстраиваются главами государств.

На полях форума спикер Сената провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами – главами парламентов стран Центральной Азии.

В ходе встречи с председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым была отмечена важность прошедшего недавно VII Форума казахско-кыргызской интеллигенции и стремление сторон к дальнейшему культурному и духовному сближению народов. В этой связи обозначена необходимость дальнейшего усиления взаимодействия на межпарламентском направлении с акцентом на конкретику и практическое содержание.

На встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой ключевое внимание было уделено созданию законодательной основы для расширения торгово-экономических связей, реализации ряда совместных проектов. Кроме того, собеседники обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере образования и культуры.

Беседа с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой включала в себя тезисы о культурно-гуманитарном сотрудничестве, а также важности взаимодействия в водно-энергетической сфере.

Среди наиболее актуальных тем, поднятых в ходе выступ­лений участников форума в Туркестане, – рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек, климатические изменения и их последствия (включая интенсивное таяние ледников), энергетическая безо­пасность, промышленная кооперация и использование экономического потенциала, реализация совместных инфраструктурных и логистических проектов.

Планируется наладить транзитно-транспортный потенциал, создать новые маршруты поставок товаров и продукции из стран Центральной Азии.

– Кыргызстан располагает водными ресурсами, и мы хотели бы видеть страны Центральной Азии в качестве участников совместных проектов по строительству малых и больших ГЭС, – поделился мнением лидер депутатской фракции «Ынтымак» из КР Марлен Маматалиев. – Мы видим, что весь мир движется в этом направлении, ведь электроэнергия – основа развития. Также мы с Казахстаном рассматриваем вопрос строительства дороги Алматы – Чолпон-ата. Это важный проект для всех, позволяющий решить много задач, в том числе в сфере культуры.

Депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип также считает, что вопрос водных ресурсов важен для Казахстана, так как все крупные реки в нашей стране являются трансграничными.

– Сегодня поднимаются актуальные темы, – отметил в кулуарах форума Нурторе Жусип. – Есть и проблема Арала, которую необходимо решить, ведь высыхание моря негативно отражается на экологии и здоровье людей. Данный форум – хорошая площадка, чтобы обсудить все важные задачи, которые стоят перед нами. Нынешнее заседание непосредственно способствует дальнейшему укреплению сотрудничества, ведь история братских отношений стран Центральной Азии уходит в глубь веков.

Обсудили на форуме и вопросы обеспечения межрегиональной безопасности, учитывая, что геополитическая ситуация сегодня непростая во всем мире.

Все страны остро ощущают необходимость внутрирегионального сотрудничества во всех сферах. Для этого требуется обмен опытом юридического обеспечения реформ, гармонизация законодательства всех стран.

Инициативы парламентариев, которые избраны народом, выражают волю граждан своих стран и могут ускорить соответствующие процессы. Соответственно, Межпарламентский форум стран ЦА несет в себе огромный потенциал и в состоянии сказать веское слово для ускорения интеграционных процессов.

Участники встречи считают, что форум вполне может стать своеобразным локомотивом по решению многих вопросов межгосударственного, регионального и приграничного сотрудничества.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева предложила провести следующий форум в первой половине следующего года в Самарканде. Она призвала своих коллег действовать так, «чтобы каждый мог сказать, что сделал все от него зависящее, чтобы этот мир стал немного лучше».

Итогом работы форума стало принятие Туркестанской декларации. В ней отражены перспективы дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений, направленных на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии с присущей ей уникальной идентичностью.

– Уверен, что форум выведет отношения между нашими странами на новый уровень, – отметил Маулен Ашимбаев в завершение встречи. – Первый межпарламентский форум стран Центральной Азии прошел содержательно и продуктивно. Прозвучало много важных идей, озвучены ответные цели. Имеются большие возможности для развития межпарламентского сотрудничества между нашими странами.

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