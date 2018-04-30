Равенство – как основа основ

В этот день во Дворце мира и согласия собрались более 1,5 тыс. человек – представители АНК со всех регионов страны, главы этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, религиозных объединений, победители проекта «100 новых лиц Казахстана», дипломаты, зарубежные гости и многие другие.

Традиционно самая большая ежегодная встреча Ассамблеи народа Казахстана проводится накануне праздника – Дня единства народа страны, который воплощает в себе дух и основополагающие принципы этой структуры. Еще одна неизменная традиция – это то, что каждый год тематика сессии АНК согласуется с самыми актуальными для страны задачами развития. Такой подход к формированию повестки обусловлен значимой ролью АНК в жизни страны. Ведь, как неоднократно отмечал Глава государства, ассамблея была и продолжает оставаться гарантом мира и стабильности в обществе, активным участником всех важнейших процессов, находится в авангарде государственных дел, оказывает поддержку крупным инициативам и реформам.

В нынешнем году тема сессии была обозначена как «Пять социальных инициатив – платформа социального единства общества».

– Сегодня на пути модернизации Казахстана ассамблее предстоит выполнение ряда задач. В марте текущего года мною были выдвинуты Пять президентских инициатив. Их успешная реализация укрепит веру наших граждан в будущее, государство, общество и друг друга, – отметил Президент.

Приветствуя участников XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана, Нурсултан Назарбаев признался, что всегда с особым чувством относится к подобным встречам.

– Ассамблея стала подлинным хранителем мира и согласия. Именно поэтому я всегда сам участвую в сессиях АНК, – подчеркнул Глава государства.

Обращая внимание на тему очередной сессии, Президент отметил, что, подключив фактор социальной интеграции, Казахстан сможет еще больше укрепить единство в обществе. В глобальном мире сильные государства – это сплоченные нации, которые модернизируются, опираясь на единую идентичность. Наша страна, как заявил Нурсултан Назарбаев, также вступила на этот путь.

– Убежден: политика социального единства – важный шаг к идентичной, консолидированной нации. Мы начали пять новых проектов, несмотря на внешние обстоятельства. Не потому, что у нас избыток средств и ресурсов. А потому, что мы полны решимости придать новый импульс улучшению жизни казахстанцев, – акцентировал Президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что для выдвижения новых социальных инициатив имелись 3 фундаментальные причины.

В первую очередь, по его словам, анализ прошедших лет второго десятилетия XXI века показывает, что происходящие в разных регионах мира потрясения вызываются не только вмешательством отдельных стран во внутренние дела других суверенных государств. Тому есть и другая причина – это отсутствие социального единства и интегрированности в обществе.

– Как показывает глобальный и региональный опыт, состоявшееся государство – это государство, в котором сознательно укрепляется платформа социального единства. Наши новые инициативы нацелены, прежде всего, на это, – подчеркнул Глава государства.

Другая причина, как отметил Президент, состоит в том, что реализация этих задач даст импульс развитию новой экономики знаний, элементы которой требуют совершенно иного качества социального и культурного капитала.

И, наконец, третья причина – в условиях полиэтнического государства социальная и национальная политики неразрывно связаны. Поэтому, подчеркнул Нурсултан Назарбаев, и было принято решение обсудить эту тему на сессии АНК.

Глава государства отметил, что этносоциальная политика Казахстана не случайно получила высокую оценку в мире – как со стороны многих стран, так и со стороны различных авторитетных международных структур, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ и другие. Множество важных решений в самых чувствительных вопросах, которые принимались в стране, позволило обеспечить оптимальный баланс интересов в обществе. В качестве примера Президент привел языковую политику государства, выразив глубокую убежденность в том, что общенациональное согласие в этой сфере, достигнутое в Казахстане, – это «золотое решение», которое к тому же отвечает глобальному тренду развития общества, науки и образования.

– В чем главная особенность нашей социальной политики? Во-первых, она имеет общегражданский, общенациональный смысл. Мы всегда исходили и будем исходить из основополагающей конституционной нормы – равенства всех граждан. Во-вторых, мы внимательно отслеживаем глобальные тренды. Мы видим, как многие страны в Европе и Америке, проводя с демократическими целями формальную мультикультурную политику, столкнулись с проблемами. Оказалось, что внутренняя интеграция обществ происходит медленно или вообще застопорилась. Возникают вопросы: что в мире будет дальше? куда ведут в перспективе мультиэтнические тренды? Уверен: наш путь правильный, и его будут изучать все, – сказал Нурсултан Назарбаев. – В-третьих, мы также должны сделать свой прагматичный вывод. Я убежден, что глобальная этническая ситуация подтверждает правильность стратегии нашей внутренней политики. Мы никогда не разделяли в каком-либо отношении граждан нашей страны. Все эти годы моим императивом была единая консолидирующая политика для всего общества. Для всех граждан и этносов без исключения.

Во благо народа

Как подчеркнул Президент, пришло время еще более укрепить единство казахстанского общества. Основным ресурсом для этого является социальная сфера, которая сегодня подвержена многим серьезным рискам и угрозам.

Так, по словам Главы государства, мировой кризис уменьшил социальные возможности многих государств. Эксперты Всемирного экономического форума выделяют 3 тренда на ближайшие 10 лет: неравенство благосостояния, социальное расслоение и рост экологических угроз.

– XXI век показывает, что глобальные вызовы и угрозы – социальные, экологические, техногенные – никуда не исчезают, – отметил Нурсултан Назарбаев. – Наступает иное время, когда каждый сам берет на себя ответственность за свое будущее. Все больше экспертов говорят о конце «всеобщего благосостояния» в связи с колебаниями в этом бурлящем вокруг нас мире. Низкий уровень глобального роста ведет ко многим проблемам. Даже в развитых странах налицо кризис среднего класса.

Президент привел ряд фактов, которые красноречиво показывают, в какое нестабильное и сложное время мы живем. Так, колоссально выросла социальная поляризация – 1% людей на Земле владеет 50% мировых богатств. По данным ООН, 14% населения Земли хронически голодает, от нехватки пищи в мире ежедневно умирают 24 тыс. человек. Число безработных уже приблизилось к 200 млн человек, причем особенно высок в мире уровень безработицы среди молодежи – 13%.

Эти проблемы усугубляются еще и сложными условиями в мировой политике – экономические санкции, протекционизм, терроризм, экстремизм, нестабильность в отдельных странах, вооруженные нападения на суверенные государства, которые нарушают международное право. Экономики и без того слабых стран идут на спад, что еще больше усугубляет неравенство в глобальном масштабе. Острый социальный дисбаланс, подчеркнул Глава государства, порождает экстремизм, приводит к росту угроз возникновения радикальных революций.

Говоря о масштабных социальных проектах Казахстана, Президент подчеркнул, что в их основе – 3 ключевых принципа.

Первый Нурсултан Назарбаев сформулировал следующим образом: национальное богатство Казахстана – это достояние общества.

– Все годы независимости национальное богатство страны работает на граждан. Это происходит через рост экономики и резервов страны, за счет чего мы ведем строительство инфраструктуры и развиваем социальную сферу, – отметил Глава государства.

О конкретных результатах этой работы лучше всего говорят озвученные Президентом в выступлении цифры. Так, за годы независимости в стране построено и реконструировано 12 тыс. км автомобильных дорог, введено в эксплуатацию более 2,5 тыс. км новых железнодорожных линий. Построено свыше 1 300 больниц, поликлиник и амбулаторий, оснащенных современным медицинским оборудованием, в результате чего наблюдается рост продолжительности жизни, снижение смертности, осуществляется поддержка материнства. Возведено 1 545 новых школ и свыше 500 детских садов. Открыто 70 стадионов, 36 дворцов спорта, более 8 тыс. спортивных площадок и залов. В 2,7 раза увеличилось количество музеев, в 1,5 раза – театров, в 1,4 раза – библиотек.

Вместе с тем, подчеркнул Нурсултан Назарбаев, каждый казахстанец вносит вклад в процветание страны через свой повседневный труд. Граждане страны сами становятся сопричастными к созданию общих благ и росту потенциала Казахстана.

Второй принцип – это наращивание инвестиций в социальный капитал, от которого зависит будущее страны. Как отметил Президент, по показателям ВВП на душу населения Казахстан за годы независимости показал большой рост – от 600 долларов до порядка 10 тыс. долларов. Это, по словам Главы государства, и есть та база, которая позволяет наращивать инвестиции в социальный капитал.

– Один пример: в январе этого года на Всемирном экономическом форуме была внедрена новая система оценки государств. Это – индекс инклюзивного развития, включающий рост ВВП и 11 других параметров. Главный же акцент индекса – уровень благосостояния. В рейтинге среди 74 развивающихся стран Казахстан занял 15-е место. Думаю, это заслуженный результат! – поделился Нурсултан Назарбаев.

Президент выразил уверенность, что казахстанцы отчетливо видят прямую связь между успехами страны и личным благополучием – с начала XXI века и до сегодняшнего дня наша страна разительно изменилась, и это ощутили на себе все ее граждане.

– Мы и впредь будем всемерно увеличивать социальный капитал для развития каждой казахстанской семьи. Для меня важно, чтобы человек чувствовал себя рачительным хозяином, ответственным и за свое дело, и за нашу большую страну. Именно тогда, как я и сказал 5 марта, идея «Казахстан – наш общий дом» наполнится новым осязаемым смыслом. Уверен, претворение в жизнь этих принципов укрепит веру народа в свое будущее, – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что его Пять социальных инициатив – это те меры, которые необходимо предпринять, для того чтобы полноценно укрепить социальное единство, и коротко напомнил ключевые моменты каждой.

Так, первая инициатива открывает новые возможности приобретения жилья для тех, у кого его нет, и решает проблему доступности жилищной ипотеки. Вторая – снижает налоговую нагрузку для низкооплачиваемых работников, таким образом одновременно повысится зарплата более чем 2 млн человек. Как отметил Президент, не каждая страна в мире может показать такой пример социальной ответственности, и по факту это первый шаг к прогрессивному налогообложению.

Третья инициатива касается доступности и качества высшего образования. В ее рамках на треть увеличивается число государственных грантов на обучение (особенно по техническим специальностям), а также будет решена проблема обеспечения студентов общежитиями. Четвертая инициатива предусматривает расширение микрокредитования, что нацелено на развитие предпринимательства среди самозанятых и безработных (в особенности на селе).

Пятая инициатива – это дальнейшая газификация страны. Как напомнил Глава государства, за годы независимости Казахстан стал мощной нефтегазодобывающей страной, однако наши месторождения находятся вдалеке от центра и севера страны, и это тормозило расширение внутренней газификации. В рамках новой же инициативы будут строиться газопроводы в Центральном и Северном Казахстане, проект стартует уже в июле текущего года.

– Итак, пять Президентских инициатив – это пять масштабных социальных проектов. Самое главное, все они ориентированы на благосостояние каждого казахстанца, адресованы всему обществу. Это – общенациональные проекты. Я хотел бы, чтобы на местах члены АНК приняли в этом активное участие, взяли под контроль их выполнение вместе с партией «Нур Отан», – поделился мыслями Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что на реализацию социальных инициатив будут направлены огромные средства – более 2,6 трлн тенге.

– Это – инвестиции в наших граждан и в их будущее. Надеюсь, народ оценит это по достоинству. И такая социальная политика продолжится, – пообещал Президент.

Созидательная сила ассамблеи

Глава государства озвучил ряд задач, которые предстоит решить Ассамблее народа Казахстана, для того чтобы она могла еще более эффективно включиться в реализацию государственной политики.

В первую очередь Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что АНК должна расширить гражданское участие в выполнении актуальных модернизационных задач. Тем более что потенциал структуры в этом плане весьма значителен, в ее составе более тысячи этнокультурных объединений, около 5 тыс. советов общественного согласия и советов матерей.

– Чтобы максимально активировать этот потенциал, по моему поручению внесены изменения в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», – отметил Президент. – Теперь нужен конкретный план по реализации обновленного закона. В частности, этнокультурные объединения и дома дружбы ведут работу в сфере культуры, языка, традиций. Эту деятельность следует продолжить. Правительству необходимо сформировать государственный социальный заказ на развитие культуры казахстанских этносов. Учитывая работу по социальному единству, расширить тематику грантов для НПО.

Глава государства поручил Министерству по делам религий и гражданского общества совместно с партией «Нур Отан» и АНК разработать научно-просветительский проект по продвижению программы «Рухани жаңғыру» и новых социальных инициатив.

Кроме того, было поручено качественно доработать Концепцию и План развития ассамблеи до 2025 года с учетом приоритетов модернизации, социальной политики и программы «Рухани жаңғыру». А новое молодежное движение АНК «Жаңғыру жолы», как подчеркнул Президент, должно консолидировать молодое поколение казахстанцев вокруг модернизации, плюс необходимо направить усилия на поддержку актуальных молодежных стартапов.

Также ассамблее, по словам Нурсултана Назарбаева, следует совместно с госорганами продолжить благотворительную работу, которую она уже успешно ведет, – только в прошлом году посредством данной деятельности помощь получили 60 тыс. малообеспеченных семей и 8 тыс. социальных организаций.

АНК, акимам Астаны, Алматы и областей Глава государства поручил привлечь советы общественного согласия в районах и округах к работе по эффективному распределению и использованию местных бюджетов. Кроме того, эти структуры, входящие в состав ассамблеи, также должны помогать в продвижении «умных» технологий в агропромышленном секторе. Это, по словам Президента, будет вкладом в развитие местного самоуправления, реализацию нового Послания и социальных инициатив.

– В этом году мы отмечаем 20-летие столицы. Астана – это общенациональный пример единства и согласия. Небольшой провинциальный город Акмола стал теперь нашей столицей с населением более миллиона человек. Акимату города совместно с Министерством культуры и спорта необходимо разработать программу столичной АНК как «эталонного стандарта». Считаю, пришло время решить вопрос с открытием Дома дружбы в Астане. Для этого, думаю, больше всего подходит Дворец мира и согласия, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Еще одна задача – сделать недавно обновленный мультимедийный портал Ассамблеи народа Казахстана в Интернете важным ресурсом общенациональной консолидации. В этой связи Глава государства поручил Министерству информации и коммуникаций обеспечить продвижение АНК в современном информационном поле, подготовить цикл социальных роликов по тематике мира и согласия.

– Единство общества требует постоянного научного осмысления. Именно для этого работает научно-экспертное сообщество ассамблеи и созданные по моему поручению центры по межэтническим отношениям и демографии, а также более 40 кафедр и центров АНК в ведущих вузах. Только за прошлый год структурами ассамблеи подготовлены десятки книг и сотни статей. Эту работу нужно системно координировать. Поручаю АНК совместно с госорганами разработать сводный план научных работ в социально-демографической и межэтнической сфере на 2018–2020 годы, – отметил Президент.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что выполнение всех обозначенных им задач поднимет работу Ассамблеи народа Казахстана на новую ступень.

– Благодаря единству и поступательному развитию мы многого достигли. Убежден, на новом историческом этапе у нас есть все предпосылки, чтобы сплотиться в единую нацию и достичь поставленных целей. Единство народа было, есть и будет главным условием созидания обновленного Казахстана! – подчеркнул Глава государства.

Президент также поздравил всех граждан страны с наступающим Днем единства народа Казахстана, пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба. Он попросил граждан страны помнить, что все достижения Республики Казахстан за время суверенного развития стали возможными благодаря миру и стабильности, которые обеспечили согласие в казахстанском обществе. Нурсултан Назарбаев отметил, что благодарен народу страны за поддержку проводимой все эти годы государством политики в сфере межэтнических отношений, которая всегда была направлена на единство и благополучие в каждой семье и каждом доме.

С заботой о будущем

О любви к своей стране, которую подтверждают не словами, а делами, рассказывали участники XXVI сессии АНК. Немало выступлений было посвящено развитию сферы образования, той сферы, без которой невозможно формирование нового поколения казахстанцев.

Своей малой родине и великим людям, рожденным в Южном Казахстане, посвятила свое выступление директор ГКПП «Дворец школьников» городского отдела образования Шымкента Наталья Романова.

– За последние 18 лет население Шымкента выросло в 2 раза и приблизилось к миллиону. Для многих горожан приобретение собственного жилья оставалось отдаленной мечтой, а благодаря программе «7 – 20 – 25» мечта стала возможностью, – сказала Наталья Романова.

В свою очередь министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев остановился на тех благоприятных переменах в подотчетной ему сфере деятельности, к которым приведут Пять социальных инициатив. Он подчеркнул, что система образования в любой момент времени охватывает треть населения страны, если считать воспитанников детских садов, учащихся школ, колледжей и вузов.

– У образовательной системы всегда были особые отношения с АНК, во многих вузах действуют кафедры ассамблеи – их более 40, – добавил Ерлан Сагадиев. – Мы все вместе укрепляем стабильность и обеспечиваем доступность и равенство образования.

Буквально накануне сессии ассамблеи назначенный послом дружбы АНК экс-президент Республики Ингушетии Руслан Аушев сделал акцент в своем выступлении на ценностях дружбы, мира и согласия, которые уже стали визитной карточкой нашей страны.

– По моей оценке, один из главных лозунгов, транслируемый от имени Казахстана к государствам ближнего и дальнего зарубежья, – «Давайте жить дружно!». Это обращение сильной страны, которая проводит политику межнационального согласия, дружбы народов и взаимного уважения, – отметил он.

Уникальным проектом, открывающим огромные возможности и перспективы, назвала Пять социальных инициатив Президента руководитель информационно-консультативного отдела КГУ «Молодежный ресурсный центр Северо-Казахстанской области» Роксана Орынбасарова.

– Как руководитель его филиала при ассамблее Северо-Казахстанской области, я и мои сверстники активно участвуем в проекте «Сакральное наследие Ұлы Дала Елі», – сказала Роксана Орынбасарова. – Я хочу, чтобы святынями Северо-Казахстанской области гордились кызылординцы, карагандинцы узнали об интересных местах Павлодара, а молодежь Мангистау, например, – о Костанае. Предлагаю под эгидой «Жаңғыру жолы» сделать проект «Сакральное наследие Ұлы Дала Елі» межрегиональным.

Вдохновение и прагматизм

Выступления многих участников сессии были посвящены вопросам развития и укрепления казахстанской экономики и продвижения имиджа страны на мировой арене, что невозможно без надежной основы – социального благополучия граждан страны. О том, как будет работать первая из Пяти социальных инициатив, нацеленная как раз на формирование социального благополучия – программа доступной ипотеки «7 – 20 – 25», – рассказал председатель Национального банка РК Данияр Акишев.

– Мы намерены использовать рыночные принципы ипотечного кредитования, – отметил он. – Коммерческий банк будет выдавать кредит заемщику по схеме «7 – 20 – 25» только в тенге. Затем этот кредит выкупит специальная компания Национального банка, так финансовые институты второго уровня смогут получить средства и направить их на кредитование следующих ипотечных заемщиков. Таким образом программа будет самофинансироваться.

С прагматичных вопросов на возвышенные темы перевел беседу известный российский писатель с казахстанскими корнями Сергей Лукьяненко.

– Половину жизни я провел в Казахстане, другую – в России, – рассказал писатель. – И сердце мое тоже разделено между нашими странами. Я путешествовал по всему миру, видел страны – большие и маленькие, богатые и бедные. Но мне никогда не забыть просторы казахских степей, заснеженные вершины гор, музыку домбры и вкус кумыса. Все это осталось в моей памяти и будет со мной всю жизнь.

Сегодня, создавая свои книги на русском языке, Сергей Лукьяненко оставляет в каждой из них частичку Казахстана – в именах, легендах, событиях и местах, где они происходят. А потом эти истории переводятся еще на 30 языков, и исконно казахские названия и понятия обретают свой «голос» на английском, немецком, французском, звучат в Италии или Польше, «летят» по всему миру.

– Нурсултан Абишевич, однажды Вы сказали: «Сохранять и укреплять единство народа – самая высшая добродетель», – обратился писатель к Президенту. – И присутствуя сегодня здесь, в этом зале, где собрались представители множества этносов, живущих в стране, я вижу, что народ Казахстана верен этой добродетели. Я приехал на сессию АНК как гость, но не чувствую себя здесь чужим, потому что Казахстан – моя малая и любимая Родина – «Туған жер».

Взгляд на Казахстан из Европы представила научный сотрудник Берлинского центра восточноевропейских и международных исследований Беате Эшмент. В начале 90-х годов прошлого века, на заре независимости, она приезжала в нашу страну и изучала условия совместного проживания многих этносов на территории республики.

– Тогда многим западным наблюдателям казалось, что в Казахстане произойдет «столкновение культур», – поделилась эксперт. – Вместо этого я увидела, что более ста национальностей могут жить в мире друг с другом.

Беате Эшмент подчеркнула в этом контексте ценность накопленного в нашей республике опыта построения гармоничного полиэтничного и поликонфесссионального общества. По ее словам, Казахстан вышел на правильный путь, дал своим жителям почувствовать, что все они являются гражданами одной страны.

Опора государства

Представители той самой новой волны казахстанцев на сессии АНК делились своим опытом и взглядом на жизнь. IT-предприниматель Роман Гурбанов заявил, что казахстанская креативная молодежь нисколько не уступает авторам стартапов «Кремниевой долины». Он рассказал свою историю, как в 2009 году, оставив высокооплачиваемую работу в отрасли нефтедобычи, ушел в IT-сектор и открыл в Мангистауской области школу программирования.

Представитель другой перспективной отрасли – аграрного сектора – молодой предприниматель Кирилл Павлов призвал всю казахстанскую молодежь не ждать идеальных условий, а работать и развиваться прямо сейчас. По его словам, современная молодежь ошибочно считает, что аграрный сектор не такой привлекательный или доходный, как финансовый или информационный. И Кирилл Павлов развенчивает этот миф, демонстрируя работу созданного им агрохолдинга, где основные процессы автоматизированы, а часть работ выполняют роботы.

В поддержку молодежи, работающей в аграрном секторе, выступил основатель проекта «Село – опора государства. Будущие аграрии Казахстана» Виктор Корепанов. По его мнению, объявленные Президентом Пять социальных инициатив открывают широкие возможности как для развития массового предпринимательства в аулах, так и для подъема уровня жизни сельского населения.

Темы знания родного языка, национальной культуры и истории, представления Казахстана всему миру также обсудили участники XXVI сессии ассамблеи. Основатель клуба Qazaqsha so’ileiik, студентка Университета международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана Оксана Драчева рассказала о своем знакомстве с казахским языком и о том, как он стал для нее родным.

– Впервые стихотворение Абая я прочитала в 6-м классе, – призналась она. – Затем начала переводить каждое слово, каждую фразу, разбираться в грамматике. Сегодня уже могу утверждать, что знаю язык Абая. Для того чтобы помочь другим выучить казахский, я создала клуб Qazaqsha so’ileiik. В нем сегодня учатся и казахстанцы, и иностранцы, моя методика апробирована и дает хороший результат.

На казахском и английском рассказывает о культуре Казахстана в США профессор по вокалу Нью-йоркского университета Диаз Мусалимов. Выросший в многонациональной семье, он подчеркивает, как важно не делить людей по расовому или религиозному признаку.

– Когда я рассказываю о том, что у нас есть такой институт, как Ассамблея народа Казахстана, что мы против распространения ядерного оружия, мои студенты проникаются глубоким уважением и благодарностью к Казахстану. Поэтому многие из них, узнав, что я буду выступать с этой трибуны, просили передать Вам, господин Президент, большую благодарность за любовь к человечеству, – обратился профессор к Нурсултану Назарбаеву.

О победах во имя Родины говорил на сессии чемпион Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Колядин.

– В паралимпийском спорте Казахстан теперь знают и уважают, – отметил он. – Это очень важно – чувствовать, что ты часть большого народа, огромной страны. Поэтому эта победа на самом деле не только моя, но и всех казахстанцев.

Подчеркивая ценность объявленных Главой государства Пяти инициатив, Александр Колядин отметил, что за каждым новым проектом – судьбы сотен тысяч людей. И каждая из Пяти инициатив так или иначе будет способствовать улучшению не только материального благосостояния, но и уверенности в завтрашнем дне, сплоченности и согласию в казахстанском обществе.

Эти идеи раскрыты и в итоговом обращении участников XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана. В документе отмечается, что Пять социальных инициатив, по сути, являются масштабной программой социальной модернизации. Повышение доступности жилья, снижение налогов, гранты на обучение, массовое строительство общежитий для студентов, расширение микрокредитования и дальнейшая газификация – это реальные и выверенные меры, главная цель которых – достижение высоких стандартов качества жизни граждан.

Как отмечено в обращении, Пять инициатив стали реальной и действенной платформой социального единства и интеграции казахстанского общества.

Помимо новых проектов, участники сессии обсудили вопросы деятельности подразделений АНК. Также были предложены кандидатуры 2 заместителей Председателя АНК.

– На сессиях ассамблеи раз в год в порядке ротации назначаются 2 новых заместителя Председателя АНК, представляющих этнокультурные объединения разных регионов, – сказал Глава государства. – Совет АНК в этом году внес предложение назначить на эти должности председателя общественного объединения LITUANICA Виталия Ионо Тварионаса и члена АНК, мецената Исламбека Салжанова, который активно занимается благотворительностью.

Президент тут же подписал распоряжение о назначении 2 новых заместителей Председателя АНК.

После завершения официальной части по традиции состоялся концерт с участием творческих коллективов этнокультурных объединений.