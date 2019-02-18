​Платить будем меньше

С 1 января тарифы в городе на услуги электро-, тепло-, водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также вывоз мусора снижены в среднем на 9%. Как рассказал на брифинге в акимате столицы руководитель городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Болат Танабергенов, снижение тарифов произошло за счет пересмотра инвестиционной программы. В частнос­ти, за счет сокращения некоторых работ, например, ремонта сетей, замены оборудования.

– Некоторые виды этих работ выполняются за счет бюджетных средств, соответственно, нет необходимости их проводить за счет тарифов. При этом качество предоставляемых услуг не пострадает, – заверил спикер.

По словам руководителя отдела топливно-энергетических ресурсов гор­акимата Максата Есмагулова, «Астана ЕРЦ» начинает раздачу квитанций в бумажном варианте, тогда как в электронном виде их можно увидеть через различные терминалы оплаты.

– К каждой квитанции прикреплен информа­ционный лист с указанием прежнего тарифа и нового, а также разницы в сумме после снижения. Если вы возьмете декабрьскую и январскую квитанции, то увидите, что за 1 кВт●ч или куб воды, то есть за одну условную единицу, тариф снизился, – пояснил он, добавив, что вся информация размещена на официальных сайтах акимата, «Энергосбыта» и «Астана ЕРЦ».

В целом по электроснабжению (без НДС) тариф для физических лиц с 1 января 2019 г. снижен на 9,3% – с 11,4 до 10,33 тенге за 1 кВт●ч. Тариф для юридических лиц снижен с 16,01 до 14,54 тенге за 1кВт●ч, или на 9,18%. По теплоснабжению (без НДС) тариф для физичес­ких лиц снижен на 9,98% – с 2 304,82 до 2 074,81 тенге за Гкал. Тариф для юридических лиц остался без изменений. По водоснабжению (без НДС) тариф для физичес­ких лиц снижен на 10% – с 41,26 до 37,13 тенге за куб. м. По водоотведению (без НДС) тариф для физичес­ких лиц снижен на 10% – с 34,81 до 31,4 тенге за куб. м. Тарифы по вывозу твердых бытовых отходов для благоустроенного сектора снижены на 5% – с 259,2 до 246,2 тенге с человека. На 5% снижены тарифы для частного сектора – с 276 до 262,2 тенге с человека.