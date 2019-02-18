Платить будем меньше
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Гуляим Тулешева
С 1 января тарифы в городе на услуги электро-, тепло-, водоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также вывоз мусора снижены в среднем на 9%. Как рассказал на брифинге в акимате столицы руководитель городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Болат Танабергенов, снижение тарифов произошло за счет пересмотра инвестиционной программы. В частности, за счет сокращения некоторых работ, например, ремонта сетей, замены оборудования.