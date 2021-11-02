Платить налоги станет проще

Приложение «E-Salyq Business» разработано Комитетом государственных доходов в соответствии с поручением Главы государства об упрощении процедур исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей.

Как сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя КГД Минфина РК Жайдар Инкербаев, это освободит бизнесменов от расчета налогов и социальных платежей. Приложение само будет делать это автоматически на основании доходов, определенных по чекам, сформированным в нем, взамен чеков контрольно-кассовых машин (ККМ), которые теперь предприниматели вправе не использовать.

Кроме того, предприниматели, применяющие новый режим налогообложения, будут освобождены от представления налоговой отчетности. Приложение уже доступно для скачивания в Play Market. Пилотный проект «E-Salyq Business» запущен в Акмолинской и Жамбылской областях, его используют более 3,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

– Часть функционала была апробирована фокус-группой из числа бизнесменов и сотрудников органов государственных доходов. Все замечания и предложения рассмотрены, составлен план их реализации. Часть доработок уже произведены, другие – в процессе осуществления. Работа над приложением продолжается, – сообщил Жайдар Инкербаев.

В «пилоте» могут участвовать только лица, зарегистрированные в качестве ИП и применяющие специальные налоговые режимы на основе патента и упрощенной декларации. Поэтому физическое лицо после скачивания приложения и авторизации в нем должно выбрать сервис регистрации в качестве ИП. Для этого необходимо заполнить реквизиты – вид деятельности, место нахождения ИП, выбор налогового режима.

Теперь, соответственно, для осуществления упрощенной процедуры нет необходимости заходить отдельно на портал elicence для подачи через него уведомления о начале деятельности или представлять его через ЦОН.

Действие пилотного проекта в ноябре планируется поэтапно распространить на другие регионы и подключить до конца года около 100 тыс. ИП. В 2022-м приложением предположительно будут пользоваться 400 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Сервис выдачи чеков, который вызывает значительный интерес у представителей бизнеса, позволит определенной его части отказаться от применения ККМ.

Предпринимателям, уже применяющим режим упрощенной декларации, предоставлена возможность упростить процесс исчисления обязательств и заполнения декларации. В модуле наемных работников предприниматель самостоятельно указывает данные для расчета обязательств как за себя, так и за своих работников, а также физических лиц, кому он платит деньги.

На основании этих данных приложение определит обязательства, которые надо уплачивать ежемесячно, и заполнит их при необходимости в соответствующих разделах упрощенной декларации.

В КГД ожидают, что с введением мобильного приложения будет значительно упрощен процесс исполнения налоговых обязательств. В особенности решится вопрос с автоматизацией ведения учета доходов, расчета обязательств как по налогам, так и по социальным платежам, а также представления налоговой отчетности.