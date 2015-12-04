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​Платить – за результаты труда
Александр ПОЛЯКОВ, директор сельского ТОО «Победа», Павлодарская область

В связи с этим хочу сказать, что уже не первый год руководители крупных хозяйств говорят о том (хорошо, что, наконец, «лед тронулся», и Минсельхоз намерен внести изменения), что давно настала пора уходить от системы оплаты субсидий за гектар. Это было оправданно, когда после кризиса в сельскохозяйственной отрасли государство ставило задачу расширения посевных площадей, введения пустующих земель в хозяйственный оборот. Теперь ситуа­ция изменилась, оплата за гектар, который в мешок не положишь, себя изжила. То есть надо платить не за эфемерные площади посевов, а за тонну произведенной продукции. Ведь государство заинтересовано именно в наращивании объемов производства. А что мы имеем?

Не секрет, что у нас появилась прослойка крестьян, живущих исключительно за счет государственных субсидий. Для них главное – больше посеять, а что там вырастет, и надо ли будет вообще убирать урожай – вторично. Субсидии уже получены. Поцарапал землю кое-как, засеял семенами непонятного качества, показал всходы комиссии по приемке – и дело с концом – субсидии, считай, в кармане.

При новой дотационной политике, которую начинают внедрять, субсидии за объемы произведенной продукции будут вполне проверяемы контролирующими органами. Более того, такой подход изначально стимулирует именно развитие производства, получение больших объемов конечной продукции. Подумайте сами: получая субсидии за тонну продукции, я должен буду показать накладные, банковские документы, приходно-кассовые чеки, справку об уплате налога. Это, кстати, кроме всего прочего, позволит вывести из тени торговлю зерном. И не нужна будет целая армия проверяющих, входящих в комиссии по приемке посевов. А вот при системе «деньги за товар» исчезнут уже сложившиеся коррупционные схемы получения субсидий за гектары.

Все будет предельно просто: произвел продукцию – получи субсидии за это, и не более. У меня, как и у любого крестьянина, появляется интерес повышать отдачу гектара. А значит, применять новые, более эффективные технологии агротехники. Кстати, при таком способе субсидирования можно будет стимулировать и качество продукции, введя градацию качественных показателей, влияющих на размер субсидий. И, что существенно, все усилия государства по поддержке АПК должны быть направлены преж­де всего на стимулирование реального технологического роста сельских формирований, применения ими новых технологий и техники, возможной кооперации. Вот это – основа увеличения урожаев, привесов и сбережения немалых сумм государственных денег.

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