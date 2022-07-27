Свежий выпуск Платите – и зимой согреетесь! 27 июля 2022 г. 15:00 Анвар Ахметов Газовики бьют тревогу: казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге! И эта сумма только растет, что напрямую скажется на том, как будут отапливаться жилые дома и служебные помещения должников предстоящей зимой. Что-то подсказывает, что с теплом у них могут возникнуть проблемы… Сегодня в разгаре подготовка к следующему отопительному сезону. По всей республике коммунальные службы торопятся привести в порядок сети, сделать необходимый ремонт, приобрести недостающее оборудование. Газовым службам также нужно закончить подготовительные работы до 15 сентября. И, как заверяет руководство АО «QazaqGaz», они будут завершены качественно и в срок, так как ведутся даже с опережением графика. Тем не менее это не снимает другого важного вопроса – о поддержании в надлежащем порядке газового хозяйства в период его эксплуатации в отопительный сезон. Для безаварийного и бесперебойного снабжения газом нужны значительные расходы, которые, как известно, напрямую зависят от доходов. Вот здесь-то и возникают проблемы. Большие опасения у газовиков вызывают долги, причем не только населения или коммунально-бытовых предприятий, но и в не меньшей степени – крупных промышленных потребителей и энергоснабжающих коммунальных организаций. По данным дочерней компании «QazaqGaz» – АО «КазТрансГаз Аймак», просроченная задолженность потребителей за поставленное голубое топливо на сегодня составляет более 7 млрд тенге. Понятно, что это напрямую сказывается на перспективах по обеспечению надежной эксплуатации и поставке газа в отопительный сезон. В лидерах данной неприглядной статистики – Шымкент, где просроченная задолженность составляет 71% от общего долга по городу, а также Туркестанская (85%) и Восточно-Казахстанская (89%) области. Особенно тревожная ситуация складывается в Кызылординской области, где из 1,5 млрд тенге общей задолженности за газ неоплаченные вовремя долги составляют 1,3 млрд тенге, или 90% от общего долга региона. Между тем, начиная с августа текущего года, тариф на транспортировку в составе розничной цены по Кызылординской области был снижен регулятором более чем в полтора раза. По данным пресс-службы АО «КазТрансГаз Аймак», убытки акционерного общества по региону с начала года составили 523 млн тенге. А если считать за период с 2015 года, когда компания была вынуждена снизить тариф для всех групп потребителей Кызылординской области, убытки достигли 14 млрд тенге! Ситуацию требуется кардинально решать уже сейчас, не дожидаясь холодов, уверены газовики. Казахстанцы должны более ответственно подходить к своевременной оплате за газ и другие коммунальные услуги. Ведь от этого зависит способность коммунальных предприятий обслуживать и содержать вверенное им хозяйство. Из-за огромной задолженности страдает не только само предприятие-поставщик, но и добросовестные плательщики, и в целом государство. Никто не хочет остаться зимой без тепла. Так что лучше платить вовремя и встречать холода спокойно. Пред. След. Пред. След.