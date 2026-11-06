Платность автодорог для грузовиков обсудили в правительстве

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Рассмотрены предложения по совершенствованию действующей системы дорожных сборов и повышению устойчивости финансирования содержания и ремонта дорожной инфраструктуры.



Основное внимание уделено возможным подходам к оплате проезда коммерческого грузового транспорта, в том числе отечественных и иностранных перевозчиков. При этом предлагаемые меры не предусматривают изменения условий проезда для личного легкового транспорта граждан.



Обсуждены вопросы повышения прозрачности грузовых перевозок и соблюдения требований по оплате дорожных сборов. В частности, предложено расширить применение цифровых инструментов для мониторинга движения грузового транспорта, в том числе на платных участках автомобильных дорог.



По итогам заседания вице-премьер поручил продолжить детальную проработку поступивших предложений совместно с государственными органами, отраслевыми ассоциациями и представителями бизнеса. При дальнейшей разработке подходов необходимо учитывать интересы перевозчиков и бизнеса, а также обеспечить справедливое распределение расходов на содержание дорожной инфраструктуры. При этом основной акцент предлагается сделать на коммерческом грузовом транспорте, не затрагивая личный легковой.



Базовые предложения поручено подготовить и представить на рассмотрение до конца ноября и представить на рассмотрение следующего заседания рабочей группы.