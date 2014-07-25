Платную дорогу Астана - Атбасар построит турецкая компания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на вице-министра транспорта и коммуникаций республики Мереке Пшембаева.

"По Астана - Атбасар мы в том году планируем начать эти работы (строительство дороги - Прим.автора). Мы объявили инвестиционный конкурс по итогам которого выиграла турецкая компания и для того, что бы ввести платность на этом участке из бюджета мы ни копейки не тратим. Инвестор сам на свои средства устанавливает систему изъемания платы, запускает работу в тестовом режиме и потом в процессе эксплуатации возвращает свои средства", - сказал Мереке Пшембаев выступая на брифинге в службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

По его информации, дальше Атбасара в ближайшие 2-3 года строительство дороги не планируется.