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Экономика

На 2 млрд тенге пополнили платные парковки бюджет Астаны

Елисеева Екатерина
корреспондент

Благодаря деятельности платных парковок столичный бюджет с начала реализации проекта пополнился на сумму более 2 млрд тенге. Сборы за парковку составили 202 млн тенге. Об этом сообщили в ТОО "Парковочное пространство Астаны", передает Kazpravda.kz.

"Все денежные средства от штрафов за парковку попадают в бюджет города без дальнейшего возмещения инвестору. Система платных парковок была реализована на инвестиции ТОО "Парковочное пространство Астаны" на сумму свыше 2,7 млрд тенге. Доход государства составил 92 процента, доход ТОО "Парковочное пространство Астаны" - 8 процентов. Со стороны государства инвестиции не привлекались", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-октябрь этого года число автовладельцев, нарушивших правила остановки и стоянки транспортных средств, составило более 110 тысяч.

"Жители Астаны стали ответственнее подходить к планированию личного времени на платных парковках. С момента запуска платных парковок увеличилась оборачиваемость парковок в 6 раз, среднее время стоянки не превышает 40 минут. Более чем на 30 % снизилось количество нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств. Как результат - мы видим увеличение пропускной способности на улицах города", - сообщает пресс-служба ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Также в компании напомнили, что зоны платной парковки в столице, нумерация которых начинается с 11*, 2*, 3*, 4**, переведены в рабочий режим с 1 марта 2022 года. Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.

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