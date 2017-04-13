PLAURUM расширяет сотрудничество с компаниями Казахстана по добыче золота Официально

Российские предприятия, входящие в международную группу компаний PLAURUM – АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» и ООО «ЕЗ ОЦМ - ИНЖИНИРИНГ», в 2017 году продолжат оказывать инновационные услуги горнодобывающим компаниям Республики Казахстан и других стран Центральной Азии. Эти услуги связаны с извлечением, анализом, обогащением и переработкой бедного и упорного сырья, содержащего драгоценные металлы. С 2014 года АО «ЕЗ ОЦМ» и ООО «ЕЗ ОЦМ – ИНЖИНИРИНГ» сотрудничают с казахстанской НГК «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и ее дочерней компанией ТОО «Тау-Кен Алтын», оказывая экспертно-технологическую поддержку в реализации проектов по развитию добывающей отрасли Республики. Сегодня речь идет о расширении масштабов этой работы.



Как отметил генеральный директор АО «ЕЗ ОЦМ» Денис Боровков, Россия, Казахстан и другие страны мира с развитой горнодобывающей промышленностью многие годы сталкиваются с проблемой растущего дефицита запасов богатого (и легкообратимого) минерального сырья. Одновременно с этим ярко выражена тенденция увеличения дисбаланса между добычей и приростом балансовых запасов руд драгметаллов, что мешает развитию национальных экономик. Для преодоления этих трудностей добывающая промышленность постоянно вовлекает в переработку новые месторождения драгметаллов, однако во многих случаях руды этих месторождений относятся к категории упорных или бедных (с содержанием золота, серебра, платины и других МПГ в объеме от 0,02% на тонну). Запасы драгметаллов, которые на самом деле могут дать такие месторождения, исчисляются тысячами тонн, однако практически все действующие сегодня технологические схемы извлечения и переработки подобного сырья являются экономически малоэффективными в силу низкого процента извлечения, высоких энергозатрат при подготовке сырья к обогащению, значительной продолжительности всего процесса.



Исследования и разработки в этой области ООО «ЕЗ ОЦМ – ИНЖИНИРИНГ» начало еще в 2012 году при научной и финансовой поддержке АО «ЕЗ ОЦМ» и Фонда инноваций «Сколково». Вместо совершенствования уже существующих методов извлечения и переработки минерального сырья с содержанием драгметаллов инжиниринговая компания занялась созданием принципиально новых технологий. В настоящее время на площадке АО «ЕЗ ОЦМ» готовится к запуску инжиниринговый центр для оказания клиентам в Казахстане консультационных, исследовательских и проектно-конструкторских услуг в области добычи, обогащения, извлечения и аффинажа драгоценных металлов.



Составляющей частью этого центра является созданный в 2015 году и находящийся на стадии финальных испытаний комплекс оборудования для извлечения драгметаллов из упорного минерального сырья и отвалов под названием «Гидроудар».



«Кардинальная новизна технологии по сравнению со всеми существующими в мире разработками заключается в инженерном решении, позволяющем экономически выгодным способом провести измельчение и вскрытие упорного материала. Мощное самогенерируемое ультразвуковое воздействие в жидкой среде приводит к селективному разрушению породы, тем самым высвобождается «зашитый» драгметалл. Кроме того, создана и проходит испытания инновационная технология гидрохимического вскрытия упорных сульфидных золотосодержащих концентратов», – рассказал генеральный директор ООО «ЕЗ ОЦМ – ИНЖИНИРИНГ» Сергей Гроховский.



Также с 2012 года компания занималась разработкой технологий, с помощью которых на площадке АО «ЕЗ ОЦМ» в 2016 году был запущен производственный комплекс для переработки бедного минерального и техногенного сырья с последующих обогащением и получением драгметаллов. В него входит уникальная, сделанная на заказ автоматизированная линия для отбора и подготовки проб минерального сырья с низким содержанием драгметаллов, лаборатория пробирного анализа, которая позволяет точно установить состав и объем содержания драгметаллов в пробе (и, как следствие, во всей поступившей на завод партии сырья), а также высокотехнологичный цех плазменной плавки, предназначенный для переработки и обогащения сырья техногенного происхождения (например, автокатализаторы и катализаторы нефтехимии).



Эти технологические решения предприятия ГК PLAURUM впервые представят в Казахстане на VIII горнопромышленном форуме MINEX Central Asia 2017, который будет проходить в Астане с 18 по 20 апреля.



«Освоение рынка Центральной Азии для нас – одна из важнейших стратегических задач на ближайшие годы. Мы планируем предлагать новые технологии и инжиниринговые решения добывающим и геологоразведочным предприятиям в Казахстане, Киргизии (здесь в 2016 году начало работу наше торговое представительство – ОсОО «ЕЗ ОЦМ – Средняя Азия») и других странах. У нас уже есть успешный опыт создания и реализации инновационных технологий на внешних рынках. Так, в 2014 году, совместно с итальянской компанией IKOI, мы создали и запатентовали уникальное оборудование для разделения золотосеребряных сплавов (ACIDLESS SEPARATION). В 2015 году первая такая установка была приобретена ТОО «Тау-Кен Алтын», в дальнейшем ей заинтересовались золотопромышленники десятка стран, среди которых Япония, Индия, ЮАР, ОАЭ, Швейцария, Германия, США», – добавил Денис Боровков.

