​Плавильщик ждет от сына драгметалл

Отец спортсмена – Еркин Карбозулы – сейчас очень переживает за сына, это он, как тренер, воспитал сильного борца. Благодаря его поддержке простой парень из рабочей семьи смог стать мастером спорта Республики Казахстан и международного класса, трехкратным бронзовым призером чемпионата Азии, бронзовым призером международного турнира «Мемориал Циолковского» (Польша, 2012), серебряным призером международного турнира «Кубок Тахти» (Иран, 2014). На 17-х летних Азиатских играх Даулет Шабанбай завоевал серебро в весовой категории до 125 кг.

– Я горжусь своими сыновьями. Даулет всегда был очень волевым человеком. В сочетании со спокойным характером, поразительным трудолюбием, выносливостью и целеустремленностью это обязательно приведет его к достижению поставленной цели. Сейчас перед ним новая задача, и, уверен, он с ней справится. Хочется поблагодарить тех тренеров, которые сейчас занимаются с Даулетом, вкладывают в него силы и опыт, стремление к победе. Очень символично, что в августе у нас столько спортивных событий. Во-первых, все отмечают День спорта, во-вторых, следят за Олимпийскими играми и, в-третьих, мы, аксусцы, усиленно готовимся принять первую в истории спартакиаду ERG, – говорит Еркин Шабанбай.

Дружба со спортом у него самого началась еще в школе, в восьмом классе. Тогда он начал заниматься самбо, через год увлекся классической борьбой, больше известной сейчас как греко-римская. К слову, и свою будущую трудовую жизнь молодой человек связывал со спортом, поступив в техникум физической культуры, где начал активно заниматься вольной борьбой. А потом стал тренировать подрастающих спортсменов, параллельно участвуя в различных соревнованиях. В 1989 году Еркин Шабанбай получил звание мастера спорта СССР по вольной борьбе, став серебряным призером чемпионата Республики Казахстан.

В Аксу он воспитал немало хороших спортсменов. Но главным своим достижением, конечно, считает успехи своих детей. Второй сын Еркина – Даурен – работает рядом с ним в цехе, тоже плавильщик. Носители славной фамилии Шабанбай на Аксуском заводе ферросплавов представляют большую трудовую семейную династию. Даулет же металлургии предпочел большой спорт, сейчас он живет в Аксу и работает тренером, также продолжая семейную традицию.

…Евразийская Группа много лет поддерживает казахстанский спорт и отечественных спортсменов. В этом году спонсорские средства ERG направлены на организацию казахстанского пресс-центра и информационного сопровождения участия казахстанских спортсменов на XXXI Летних Олимпийских Играх в Бразилии. Кроме того, ежегодно предприятия группы финансируют содержание спортивных объектов и строительство новых в тех регионах Казахстана, где работают предприятия ERG. Так, на средства компании построены дворцы спорта в Павлодаре и Аксу, здесь же готовят к открытию новый крытый хоккейный корт. Поэтому, чувствуя сопричастность к большому спорту, коллектив Евразийской Группы болеет за Даулета и желает ему побед.