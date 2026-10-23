Плавильщику Доспанову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері»

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- За выдающиеся заслуги в производственной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Доспанову Абдрашиту Койшибековичу – плавильщику Жезказганского медеплавильного завода ТОО «Kazakhmys Smelting», - говорится в указе.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.