Плавучее кафе снесло ограждения на набережной в Усть-Каменогорске

Закон и Порядок
1610
Фото с сайта yk-news.kz
В Усть-Каменогорске плавучее кафе "Арабелла" сорвалось с троса и снесло ограждения на набережной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на yk-news.kz.

4 марта кафе "Арабелла" унесло течением на середину Иртыша. С тех пор на протяжении полутора месяцев заведение было привязано металлическим тросом прямо к парапету на набережной. Местные власти высказывали опасения, что дебаркадер может повредить городское имущество, снеся часть ограждения и речной фонтан.

18 апреля плавучее кафе снова пустилось в свободное плаванье. Как сообщают очевидцы, заведение понесло по течению, развернув несколько раз. Дебаркадер врезался в спуски к воде на набережной, снеся чугунные ограждения. Сейчас плавучее кафе встало на мель.

Как сообщила хозяйка заведения Эльвира Пономаренко, в Иртыше искусственно подняли уровень воды, чтобы пригнать буксир. Однако трос, который привязывал кафе к парапету, не выдержал мощного течения и оборвался.

На месте происшествия работает бригада спасателей и представители администрации города. Местные власти предлагают пути решения проблемы. "После поднятия уровня воды в Иртыше ожидали буксир, чтобы он смог утащить плавучее судно. Однако за это время тросы, на которых была закреплена баржа, не выдержали, и ее понесло вниз по течению. Сейчас коллегиально с представителями по ЧС решаем, как убрать "Арабеллу" на безопасное расстояние от набережной. Официально заявляю, что после решения ситуации больше эта баржа никогда не будет находиться на Иртыше в городской черте, представляя угрозу для имущества и жизни горожан", – отметил заместитель акима Усть-Каменогорска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ержан Конырбаев.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]