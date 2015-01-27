Плечом к плечу Свежий выпуск 659 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Цех, в котором трудится Али Жумекешев, – один из основных и крупных в АО «Актобе ТЭЦ». Он так и называется: производственный участок топливообеспечения и водогрейных котельных. Тут нужно быть в ответе в течение всего сезона за режим обслуживания ряда сетевых насосов, газораспределительного пункта, следить за четкой работой пяти водогрейных котельных. Али-ага является начальником этого участка и, можно сказать, он главный дирижер того самого производства, где первоначально зарождается тепло, которое затем по магистральной сети подается в коммунальную службу всего города. По сути, и горячая вода в кранах, и отопление в домах большого мегаполиса содержат частицу каждодневного, кропотливого труда каждого из 23 членов бригады А. Жумекешева.

– Вообще-то, я сын рыбака, – улыбается Али. – Родом из Арала. Как сюда попал? Так сложилась судьба. В начале 70-х окончил Шымкентский энергетический техникум, и меня, как дипломированного специалиста, направили в Актобе на ТЭЦ.

С того времени уже прошло 40 лет. Али-ага сейчас на пенсии, но с опытным кадровым работником на родном предприятии не хотят расставаться, коль тому позволяет здоровье. Руководство предприятия уверено: там, где заслуженный работник энергетики А. Жумекешев, – всегда порядок: оборудование работает как часы, обслуживание его – на должном уровне. К тому же многие из тех, кто работает в цехе Али-ага, его же ученики. Когда-то сам их принимал на производство, обучил, передал опыт, и теперь они являются его надежными помощниками, высококвалифицированными специалистами. Ценят на предприятии А. Жумекешева и как прекрасного новатора. За ним числится немало рацпредложений, которые были внедрены при реконструкции водогрейной котельной, монтаже того или иного оборудования. Они обеспечили эффективность работы, рациональное использование топлива.

По стопам отца пошел и его сын Болат. В свое время он окончил Алматинский энергетический институт. Правда, выбрал для себя, в отличие от Жумекешева-старшего, специальность не тепловика, а электроэнергетика. Тоже, как и отец, трудовую биографию начал когда-то с рядовой рабочей профессии – монтера. Считает, что это на пользу, поскольку прежде чем подняться по служебной лестнице, нужно самому окунуться с головой в это производство, ощутить своими руками каждую деталь, знать рабочую среду. Так он вырос до начальника электроцеха, затем его назначат замначальника цеха эксплуатации.

Сегодня Болат Алиевич является заместителем главного инженера по эксплуатации АО «Актобе ТЭЦ». За 15 лет работы на этом предприятии он уже имеет хорошие достижения: в прошлом году Жумекешеву-младшему присвоено почетное звание «Заслуженный работник энергетики РК». Так же как и отец, он прекрасный рационализатор. При модернизации производства принимал активное участие в установке и пуске в эксплуатацию вентиляторной градирни, в реконструкции щита постоянного тока, замене аккумуляторной батареи третьей водогрейной котельной. Сегодня участвует в реализации проекта, заложенного в инвестиционную программу общества по замене турбогенератора станции № 3.

– На нашем предприятии большое значение придается престижу рабочей профессии, преемственности поколений, – говорит Болат. – Поэтому у нас на ТЭЦ немало трудовых династий.

...На работу отец и сын всегда идут вместе, если совпадает смена. Нередко возвращаются домой с предприятия также вместе.



