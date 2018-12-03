​Плечом к плечу

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Карагандинский регион отметил День Первого Президента Казахстана торжественным мероприятием «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы!». Его провели в историко-культурном центре Первого Президента, который находится в Темиртау. Этот город выбран не случайно. Именно здесь в 1960-е годы учился во втузе и работал на металлургическом комбинате Нурсултан Назарбаев. Здесь остались его сокурсники и коллеги-металлурги. Их и всех жителей угольного края с праздником поздравил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

– Темиртау – это город юности нашего Президента, – отметил он. – Здесь он формировался как Лидер. Глава государства всегда с теплотой относится к этому городу и к его жителям. Мы чувствуем его поддержку. Во время своего осеннего визита в наш регион Нурсултан Назарбаев­ решил ряд накопившихся проблем, одной из которых был дефицит тепла. Он дал жесткое и конкретное поручение руководству компании «АрселорМиттал Темиртау» о строительстве нового котлоагрегата на ТЭЦ-2. Только так можно решить многолетнюю проблему недостатка тепла в городе металлургов.

Глава региона добавил, что также благодаря Президенту в Темиртау построят новую полик­линику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Звучали в ходе встречи и воспоминания. К примеру, сокурсник Нурсултана Назарбаева Куаныш Омашев обязан ему тем, что стал дипломированным специалистом. Молодой металлург, устав от бытовой неустроенности и тяжелой работы, собирался уволиться с комбината и уехать. Но перед этим он решил посоветоваться с товарищем. Нурсултан Абишевич уговорил друга остаться, сказав, что нужно осваивать сложные современные профессии, а не только пасти скот.

Другой сокурсник Президента рассказал о том, что в институте Нурсултану Назарбаеву легко давались гуманитарные науки, особенно философия и история. Он часто вступал в диспуты с преподавателями.

– А мне запомнилось то время, когда мы работали в стройотряде, – припомнил ветеран-металлург Виктор Никонов. – Нас послали строить дома в совхоз «Балыктыкольский». Я помню, мы приехали туда и увидели голую степь. Там стояли только палатки, в которых мы и жили. Нурсултан Назарбаев ездил в область добывать стройматериалы. Потому что, как это обычно бывает на стройке, то кирпичей нет, то цемента. В итоге благодаря ему мы уложились в срок: за 3 месяца построили в совхозе целую улицу!

В рамках мероприятия прошла презентация книги «Встречи на земле Сарыарки», в которой соб­раны труды Главы государства и статьи о нем, опубликованные в разных СМИ. Издание войдет в экс­позицию Историко-культурного центра Первого Президента в Темиртау. Кроме того, недавно его фонды пополнились новыми экс­понатами. Нурсултан Назарбаев­ передал музею свою форму для игры в теннис, ракетку и велосипед, подаренный спортсменом Александром Винокуровым.

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