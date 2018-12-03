Плечом к плечу
507
Елена Ульянкина, Карагандинская область
Карагандинский регион отметил День Первого Президента Казахстана торжественным мероприятием «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы!». Его провели в историко-культурном центре Первого Президента, который находится в Темиртау. Этот город выбран не случайно. Именно здесь в 1960-е годы учился во втузе и работал на металлургическом комбинате Нурсултан Назарбаев. Здесь остались его сокурсники и коллеги-металлурги. Их и всех жителей угольного края с праздником поздравил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.