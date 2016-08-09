​Пленэр на земле Абая

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Айгуль БИДАНОВА, Семей
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Творческий слет «На земле Абая», состоявшийся при участии Союза художников РК, собрал полтора десятка живописцев из Астаны, Алматы, Шымкента, Павлодара и Семея. В поис­ках вдохновения они посетили места, где жили и творили Абай, Шакарим и Мухтар Ауэзов. В течение недели участники симпозиума знакомились с краем, овеянным легендами: это села Борили, Жидебай, Уйтас, Малая Орда, родник Кушикбая, озеро Тума, мавзолейный комплекс «Абай – Шакарим», могилы матери Абая Улжан и бабушки Зере, мавзолей Кенгирбая, гора Архат. Их мысли и чувства нашли отражение на холстах, созданных во время пленэра, на фоне волнующей воображение природы Чингистау. Всего было написано около 70 картин.

Как отметил заслуженный деятель РК Ерлан Айтуаров, его давно манил Чингистау – как родина великого Абая, создавшего на склоне этих гор лучшие свои произведения. И как и то самое место, где «сотрясатель Вселенной» был поднят на белой кошме и провозглашен ханом, после чего получил новое имя – Чингисхан. По мнению аксакалов, и погребен он где-то здесь. Удивительным образом эти места связали столь разных великих людей. Возможно, знаменитые поэтические строки относятся к ним обоим: «Вблизи чингизских гор его могила, исколотая желтыми цветами…».

Заместитель директора музея по научной работе Мейрамгул Кайрамбаева говорит, что интерес к жизни и творчеству Абая неиссякаем, и такие проекты очень важны. На прощание и в благодарность за незабываемые впечатления каждый художник подарил Музею Абая по картине. Итогом симпозиума стала тематическая выставка, которая в будущем будет продемонстрирована в Астане и Алматы.

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