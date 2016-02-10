​Пленяет стихия танца

Главное отличие программы «Стихия танца» в том, что в нее включены произведения современной хорео­графии, которые можно объединить одним словом – стихия. Масштабные, зрелищные и сложные фрагменты из балета «Алем» (хореограф Н. Дмитриевский, Россия, музыка – А. Амар, Б. Гафаров) дадут возможность зрителям оказаться в особой атмосфере, где выразительность, яркость и эмоциональность танца сливаются с чарующей, пронзительной и запоминающейся музыкой.

Подарком для зрителей станет премьера балета GAIA (хореограф Р. Амаранте, музыка – Х. Таварес). Новая постановка известного бельгийского хореографа Рикардо Амаранте – это история о планете Земля, рассказанная языком современного танца. В известном фильме «Пятый элемент» Люка Бессона герои спасают Вселенную благодаря пяти элементам, без которых невозможна жизнь. Рикардо Амаранте предлагает свое видение этих пяти элементов – без них не было бы ни человечества, ни нашей планеты. Любой из элементов – сложная система, предназначенная для поддержания жизни на Земле. Все они взаимодействуют и дополняют друг друга. Перед зрителями раскроется сложный мир стихий, царящих на прекрасной планете, плывущей вокруг Солнца.

Премьера дивертисмента «Стихия танца» пройдет на сцене театра Astana Opera 11 и 12 февраля.