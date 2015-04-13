Плевок в космос Свежий выпуск 787 Андрей ГРЕБНЕВ

Важно подчеркнуть: сварливая Моська при этом не является отрицательным персонажем, поскольку лает на посторонний объект инстинктивно, в силу своей собачьей сущности, тем самым честно отрабатывая хлеб. А вот некий Лев по фамилии Данилкин из окололитературных московских кругов по необъяснимой причине (надо полагать, нейрофизиологического порядка), образно говоря, рыкает на собственного поводыря. В самом деле, автор книги «Юрий Гагарин» респектабельной серии «ЖЗЛ» на протяжении всего повествования, страница за страницей, глава за главой, а таковых 15, нацеленно и исступленно пытается развенчать своего героя, низвергнуть с пьедестала. Должно быть, как либеральный интеллигент (это его любимая публика) Л. Данилкин убежден: гонорары, то бишь деньги, не пахнут. Хотя, объективности ради уточню: в дикой природе львиная доля бывает и с душком.

С некоторых страниц увесистого тома и кое-чем порезче пыхает в нос. Например, первый полет человека в космос новомодный стилист называет полуторачасовым пикником. Далее, будто подражая Плутарху, он приводит сравнительные жизнеописания космонавтов на орбите. Как вы понимаете, не в пользу Гагарина. И, следуя посуточной логике арендаторов квартир, тщится нивелировать подвиг «простого советского парня».

Да, много было и есть замечательных космонавтов. И астронавтов, кстати, тоже – что-то ограничился г-н Данилкин масштабами столь презираемого им «совка». Да, впоследствии экспедиции на орбитальные станции отправлялись гораздо более продолжительные, да, инженерно-научные нагрузки на экипажи возрастали. Но именно Гагарин был первым, и всему человечеству запомнилась именно его лучистая солнечная улыбка. Этого факта из истории никак не вычеркнешь, не вымараешь.

Но даже гагаринскую улыбку, сделавшуюся брендом Советского Союза и доставшуюся нам в наследство, готов «препарировать» одержимый сочинитель. Привожу в подтверждение одну из многих его безапелляционных характеристик: «Помимо презрения – существо, сначала позволившее советской власти экспериментировать над собой, как ей вздумается, а затем превратившееся в воплощение официоза, говорящую куклу».

Гагарин – существо… Не больше и не меньше. А что тогда такое Данилкин, о существовании коего мало кто на свете осведомлен. Извините за грубость, но по Сеньке ли шапка, дабы делать столь шокирующие и кощунственные для нашего восприятия заявления?

Нет, новоявленный потрясатель вселенной и на этом не останавливается, продолжая долбать смехотворной кувалдой зависти пьедестал исполина. И еще ссылается на мнимое сообщество единомышленников: «Трезвомыслящие и склонные к здоровому скептицизму мудрецы убеждены, что о каком-либо интеллектуальном потенциале самого Гагарина говорить на приходится – он был никто, живые консервы».

Думается, в отношении психически неуравновешенного борзописца пора ставить точный диагноз. А ведь я привел цитаты только из пролога. Следовало ли ему дальше иезуитствовать, прожигая нутро ненавистью, когда уже в самом начале пути к заветному кушу по волнам биографии героя-жертвы выдал следующую сентенцию: «Надо сказать, что для многих, особенно в среде либеральной интеллигенции, биография Гагарина годится лишь в качестве материала для ироничного высказывания».

Н-да, и за сим следуют полтыщи страниц! Не слишком ли затянулось ироничное высказывание? Тут впору развести руками, вспомнить унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла, Мальбрука и других воителей, кончивших конфузом, и в финале заключить: таких не берут в космонавты.

Но точку ставить рано. Потому что литературный киллер переступил все мыслимые и немыслимые грани. Глумясь над священным для абсолютного большинства образом, он ничтоже сумняшеся предательски вероломно допускает поражение страны в Великой Отечественной войне и злорадно пророчит: «Что было бы с Гагариным, если бы история развивалась по альтернативному сценарию и немцы так и остались бы в Клушине окончательно? Скорее всего, вместо Люберец году в 1949-м он был бы отправлен куда-нибудь в Любек (каламбурист, поди, радовался игре слов – Авт.), по тому же маршруту, что его старшие брат и сестра, в арбайтслагерь, – где и выяснял бы, производит ли его открытая славянская улыбка магическое действие на хозяев или нет».

Это уже не эссеистика с беллетристикой, не пощечина общественному вкусу, а откровенный оскал нацизма, предельная стадия человеконенавистничества. И опять незадача. Проводя для Гагарина зловещую проекцию в прошлое, задумался ли уроженец Винницы, что при «альтернативном сценарии» ожидало бы род, даровавший жизнь его исключительной особе?

Впрочем, достаточно о нацио­нал-нигилизме. Вопрос также надлежит ставить о редакционно-издательской политике. Размышляю над прочитанной эпопеей хамства и не могу взять в толк, зачем солидная и дорожащая своей репутацией «Молодая гвардия» одобрила в массовый тираж эту вздорную писанину? Неужели в России не нашлось достойного пера?

Коли так, издательству следовало бы обратиться за помощью в Казахстан, мы и к Гагарину, и к космосу причастны, к тому же литературные заказы не раз исполняли, в том числе и в поддерж­ку серии «ЖЗЛ», означающую, напомню, жизнь замечательных людей, а не заурядных личностей согласно толкованию Л. Данилкина. Свежие примеры – книги «Лермонтов» и «Боратынский», написанные известным в республике литератором, редактором журнала «Простор» Валерием Михайловым. Да, Боратынский именно через «о»: это серьезные труды, на грани открытий и озарений.

…«Юрия Гагарина» рядом с «Лермонтовым» и «Боратынским» на полку не поставлю. Из уважения к любимцу землян, о котором до Данилкина масса книг написана и еще уйма выйдет. А нахрапистую попытку прославиться на отрицании первостепенной величины мирового уровня воспринимаю как нелепый плевок в космос. Который наверняка вернется бумерангом. Если уже не вернулся.



