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​​​​​​​Плодотворные контакты с наблюдателями

Асель Муканова

Наблюдатели от МПА СНГ приглашены к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров в онлайн-формате встретился с группой наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ во главе с генеральным секретарем – руководителем Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким.

Во встрече приняли участие члены ЦИК Шавхат Утемисов и Анастасия Щегорцова, председатели территориальных избирательных комиссий Астаны – Бахыт Бектемисова и Алматы – Жанна Асанова, а также замес­титель генерального секретаря Совета МПА – полномочный представитель Парламента РК Игорь Мусалимов, заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ – директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ Иван Мушкет.

Нурлан Абдиров проинформировал наблюдателей о ходе подготовки к избирательной кампании, ее основных этапах, а также отметил, что в настоящее время штабами проводится предвыборная агитация.

Представители МПА СНГ задали вопросы об организации и проведении предвыборных дебатов кандидатов, численности избирателей, количестве выданных открепительных удостоверений, готовности избирательных комиссий к дню голосования.

В ходе встречи Нурлан Абдиров пригласил наблюдателей от МПА СНГ к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центр­избиркома, а также сообщил о готовности оказать содействие в проведении встреч с членами и аппаратом ЦИК по интересующим вопросам.

...Продолжаются поездки в регионы членов ЦИК. Они оказывают методическую помощь избирательным комиссиям, координируют процесс проведения электорального обучения и посещают избирательные участки для определения их готовности к дню голосования.

С 1 по 3 ноября заместитель председателя ЦИК Константин Петров и член ЦИК Сабила Мустафина посетили область Улытау, секретарь ЦИК Мухтар Ерман – Жамбылскую область. Там они провели семинары-совещания с представителями территориальных и участковых избирательных комиссий, госорганов, предвыборных штабов кандидатов, политических партий и СМИ. Речь шла об особенностях этапов кампании, итогах выдвижения и регистрации кандидатов, обеспечении избирательных прав лиц с инвалидностью, электоральном обучении.

Уполномоченные государственные органы доложили членам ЦИК об организационном, материально-техническом обеспечении выборов, о доступности участков для граждан с инвалидностью, осуществлении надзора за соблюдением выборного законодательства, обеспечении правопорядка в день голосования, охране и доставке избирательных бюллетеней.

По итогам поездок выработаны предложения.

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