Статьи Плодотворные контакты с наблюдателями 3 ноября 2022 г. 0:00 Асель Муканова Наблюдатели от МПА СНГ приглашены к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома. Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров в онлайн-формате встретился с группой наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ во главе с генеральным секретарем – руководителем Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким. Во встрече приняли участие члены ЦИК Шавхат Утемисов и Анастасия Щегорцова, председатели территориальных избирательных комиссий Астаны – Бахыт Бектемисова и Алматы – Жанна Асанова, а также заместитель генерального секретаря Совета МПА – полномочный представитель Парламента РК Игорь Мусалимов, заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ – директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ Иван Мушкет. Нурлан Абдиров проинформировал наблюдателей о ходе подготовки к избирательной кампании, ее основных этапах, а также отметил, что в настоящее время штабами проводится предвыборная агитация. Представители МПА СНГ задали вопросы об организации и проведении предвыборных дебатов кандидатов, численности избирателей, количестве выданных открепительных удостоверений, готовности избирательных комиссий к дню голосования. В ходе встречи Нурлан Абдиров пригласил наблюдателей от МПА СНГ к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома, а также сообщил о готовности оказать содействие в проведении встреч с членами и аппаратом ЦИК по интересующим вопросам. ...Продолжаются поездки в регионы членов ЦИК. Они оказывают методическую помощь избирательным комиссиям, координируют процесс проведения электорального обучения и посещают избирательные участки для определения их готовности к дню голосования. С 1 по 3 ноября заместитель председателя ЦИК Константин Петров и член ЦИК Сабила Мустафина посетили область Улытау, секретарь ЦИК Мухтар Ерман – Жамбылскую область. Там они провели семинары-совещания с представителями территориальных и участковых избирательных комиссий, госорганов, предвыборных штабов кандидатов, политических партий и СМИ. Речь шла об особенностях этапов кампании, итогах выдвижения и регистрации кандидатов, обеспечении избирательных прав лиц с инвалидностью, электоральном обучении. Уполномоченные государственные органы доложили членам ЦИК об организационном, материально-техническом обеспечении выборов, о доступности участков для граждан с инвалидностью, осуществлении надзора за соблюдением выборного законодательства, обеспечении правопорядка в день голосования, охране и доставке избирательных бюллетеней. По итогам поездок выработаны предложения.