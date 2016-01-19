​Плодотворные встречи

Речь также шла о развитии протезно-ортопедической отрасли Казахстана.

По итогам двусторонних переговоров министр Тамара Дуйсенова и государственный секретарь министра занятости Швеции Ирен Веннемо договорились о подписании соглашения, предусматривающего совместную работу по развитию пенсионного обеспечения. Т. Дуйсенова также провела переговоры с представителем Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии Сюзан Гофман. Достигнута договоренность об активизации сотрудничества двух стран в вопросах обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров. Во встрече министров по вопросам занятости, труда и социального обеспечения стран – участниц ОЭСР, проходящей в столице Франции, участвуют представители 42 стран мира.