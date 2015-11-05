​Плоды конкуренции

Анализ по итогам первой пятилетки индустриализации (2010–2014) показал, что высокую динамику индустриально-инновационного развития продемонстрировали Астана, Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Кызылординская, Атырауская и Кос­танайская области. Средняя динамика сложилась в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областях. Низкая динамика зафиксирована в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Мангистаус­кой, Карагандинской облас­тях и Алматы.

При этом Астана показывает устойчивое развитие, которое позволило с 2011 по 2013 год занимать лидирующие позиции (1–3 места) по сравнению с другими регио­нами. В 2014 году Астана значительно снизила темпы и сместилась на 13-е место. Однако в целом, благодаря системной работе по развитию индустриально-инновационного потенциала по итогам пяти лет, столица сохранила лидерство и заняла 1-е место.

Восточно-Казахстанская область на протяжении 2010–2012 годов входила в пятерку лидеров. В 2013 году регион резко опустился на 15-е мес­то, опередив только Карагандинскую область. Вмес­те с тем по итогам 2014 года ВКО удалось наверстать упущенное и подняться на 6-е место. По общему результату за 2010–2014 годы регион расположился на 2-м мес­те, уступая только Астане.

На 3-м месте по итогам пяти лет находится Южно-Казахстанская область, которая также демонстрирует высокий результат по темпам индустриально-инновационного развития. В 2011 году область сместилась по сравнению с предыдущим с 7-го на 14-е место. Однако затем отмечается стабильный рост и улучшение позиций – с 10-го мес­та в 2012 году до 2-го места по итогам 2013–2014 годов.

Четвертое и пятое места занимают Кызылординская и Атырауская области. При этом если Кызылординская область на протяжении пяти лет, за исключением 2011 года, показывала равномерную положительную динамику и уверенно входила в шестерку лидеров, то по Атырауской области наблюдаются более резкие перепады, что позволяет сделать вывод о необходимости проведения более сис­темной и целенаправленной работы по обеспечению повышения уровня индустриально-инновационного развития региона.

Отдельного внимания, по мнению экспертов КИРИ, заслуживает Костанайская область, которая с 2010 по 2014 год из аутсайдеров стала лидером по темпам развития, поднявшись с 16-го на 1-е место, что свидетельствует о значительном улучшении показателей индустриального и технологического развития региона. Такой качественный рывок позволил области оказаться в шестерке лидеров по итогам пяти лет.

С 7-го по 11-е место соответственно расположились Акмолинская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Актюбинская и Жамбылская области. Отставание данных регионов от группы лидеров связано со сравнительно нестабильной динамикой развития указанных регионов в среднем за последние пять лет. Так, Акмолинская область не оказалась в шес­терке лидеров в результате сокращения темпов индустриально-технологического развития в 2013 году (13-я позиция). После удачного для развития Западно-Казахстанской облас­ти 2013 года (1-я позиция) уже на следующий 2014 год она оказывается в группе аутсайдеров (12-я позиция). Актюбинская область после лидерства в 2010 году (1-я позиция) уже в 2011-м оказалась на 11-м месте, а в 2012-м сместилась еще ниже (13-е место).

Замыкают список Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская области и Алматы, которые по итогам пяти лет заняли места с 12-го по 16-е соответственно. Необходимо отметить, что в данной группе оказались регионы со сравнительно низкими показателями по динамике индустриального и технологического развития в среднем за анализируемый период.

В целом для указанных областей характерны скачко­образные изменения, что подтверждает их несбалансированное и, как следствие, неустойчивое развитие, указывая на необходимость активизации индустриально-инновационной деятельности.

Так, к примеру, Павлодарская область в разные годы занимала различные позиции (с 16-го по 6-е место), Мангистауская область (с 15-го по 5-е место). По Алматы аналогичная ситуация – в течение рассматриваемого периода область демонстрировала «скачки» с 16-го по 4-е место. Северо-Казахстанская область в 2010 и 2011 годах, находясь в числе аутсайдеров, по итогам 2012 года оказалась на 1-м месте. Карагандинская область в 2011 году заняла 8-е место, но следующие три года подряд (2012–2014) уступила всем остальным регионам.