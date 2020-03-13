Плоды любви

У людей ведь тоже так: новорожденных берегут от злых духов и дурного глаза, а заодно от микробов и сквозняков. Джим – детеныш белорукого гиббона – и вовсе представитель исчезающего вида приматов. На его «исторической родине», где нещадно вырубают тропичес­кие леса, популяция этого вида быст­ро сокращается. Да и то, что малыш родился в неволе – тоже большая редкость. Говорят, гиббоны в этом смысле совсем как люди: дети у них бывают только от взаимных чувств и в крепких, сложившихся парах.

В семье белоруких Джулии и Ньюсика мальчик появился еще в конце августа, но впервые его показали совсем недавно. Да и что там было смотреть? При рож­дении детеныш гиббона весил всего каких-то 250 граммов, и жизнь его висела на волоске – от младенца отказалась собственная мать. Хотя нет, не отказалась, а просто так и не сообразила, что делать с крохой. Джулию саму когда-то выкармливали искусственным способом, и с этим инстинктом у нее полный провал. Тем не менее руководитель секции приматов зоопарка Шолпан Абдибекова, ставшая для Джима приемной родительницей, уверяет, что со временем у самки проявятся материнские чувства и маленький займет свое законное место в семье. А до тех пор воспитанием человекообразного детеныша наслаждаются сотрудники зверинца – и это невозможно мимишная история. Пока Джим по развитию близок к своим сверстникам-детям. Он также пугается незнакомцев и прячется в подмышке у «мамы», но не в состоянии справиться с любопытством – сам идет навстречу новому гостю и тянет тонюсенький пальчик к блестящей пуговице. А вообще Джим живой, подвижный и вездесущий, если, конечно, ему не дадут в руки смартфон: очень уж нравятся мальчишке мультфильмы.