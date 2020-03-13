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Плоды любви
Людмила Макаренко
У людей ведь тоже так: новорожденных берегут от злых духов и дурного глаза, а заодно от микробов и сквозняков. Джим – детеныш белорукого гиббона – и вовсе представитель исчезающего вида приматов. На его «исторической родине», где нещадно вырубают тропические леса, популяция этого вида быстро сокращается. Да и то, что малыш родился в неволе – тоже большая редкость. Говорят, гиббоны в этом смысле совсем как люди: дети у них бывают только от взаимных чувств и в крепких, сложившихся парах.