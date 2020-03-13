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Плоды любви
Людмила Макаренко

У людей ведь тоже так: новорожденных берегут от злых духов и дурного глаза, а заодно от микробов и сквозняков. Джим – детеныш белорукого гиббона – и вовсе представитель исчезающего вида приматов. На его «исторической родине», где нещадно вырубают тропичес­кие леса, популяция этого вида быст­ро сокращается. Да и то, что малыш родился в неволе – тоже большая редкость. Говорят, гиббоны в этом смысле совсем как люди: дети у них бывают только от взаимных чувств и в крепких, сложившихся парах.

В семье белоруких Джулии и Ньюсика мальчик появился еще в конце августа, но впервые его показали совсем недавно. Да и что там было смотреть? При рож­дении детеныш гиббона весил всего каких-то 250 граммов, и жизнь его висела на волоске – от младенца отказалась собственная мать.

Хотя нет, не отказалась, а просто так и не сообразила, что делать с крохой. Джулию саму когда-то выкармливали искусственным способом, и с этим инстинктом у нее полный провал. Тем не менее руководитель секции приматов зоопарка Шолпан Абдибекова, ставшая для Джима приемной родительницей, уверяет, что со временем у самки проявятся материнские чувства и маленький займет свое законное место в семье.

А до тех пор воспитанием человекообразного детеныша наслаждаются сотрудники зверинца – и это невозможно мимишная история. Пока Джим по развитию близок к своим сверстникам-детям. Он также пугается незнакомцев и прячется в подмышке у «мамы», но не в состоянии справиться с любопытством – сам идет навстречу новому гостю и тянет тонюсенький пальчик к блестящей пуговице. А вообще Джим живой, подвижный и вездесущий, если, конечно, ему не дадут в руки смартфон: очень уж нравятся мальчишке мультфильмы.

Шолпан Абдибекова уверяет, что сородичи Джима прекрасно знают о существовании в их общем доме малыша и ждут, когда его снова вынесут из «детской» комнаты в общий зал. В такие минуты градус умиления повышается на всей территории обезьянника – он здесь всеобщий любимец.

Другое дело – детеныш кенгуру. Его от посторонних глаз скрывали сами родители. Выглядывать из материнской сумки он начал совсем недавно, а это значит, малышу 3–4 месяца. Более точную дату рождения установить проблематично: поя­вившись на свет прозрачным «червячком» весом до 1 грамма, кенгуренок добирается до кармана на животе самки и не покидает его следующие полгода.

По этой же причине пока не известен пол сумчатого, но как только он будет установлен, в зоопарке объявят конкурс на имя малыша. Кстати, у нового члена кенгуриной семьи уже есть старший брат – Мади этой весной исполнится год.

Имя Австралия самочка ягуара получила тоже с легкой руки алматинцев. Малышка появилась на свет прошлой осенью, когда островное государство боролось с жесточайшими лес­ными пожарами. Память о тех событиях и будет хранить особенная кошачья кличка.

Австралия стала первым приплодом у этого вида хищников за последние 10 лет и первенцем у самки Момын. Матерью та оказалась невероятно трепетной – ни на минуту не отпускает от себя котенка. Зато отец, которого в целях безопасности пока отлучают от семьи, – просто хорош собой: угольно-черный мощный брутал с изумрудными глазами. И даром что у альфа-самца простецкое имя Васек – хорошую породу этим точно не испортишь!

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