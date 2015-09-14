Плоды научных изысканий 749 Серик СВЯТОВ, Узан ИСКАКОВ, доктора экономических наук, профессоры

Ученый-экономист, чьи достижения поставили его в один ряд с яркими представителями всемирно известной научной школы академика Тиграна Хачатурова и профессора Виктора Красовского, а недавнее открытие им ранее неизвестного закона Гармонии позволило рассчитать параметры высшей гармонии духа и бытия, отмечает сегодня 80-летие. В эти дни научная общественность поздравляет с юбилеем Ураза Баймуратова, директора Института социальной экономики и финансов Нового экономического университета им. Т. Рыскулова, академика НАН РК, Международной и Национальной инженерных академий, заслуженного деятеля науки. Юбилейная дата ознаменовалась в ее преддверии тем, что Международная академия авторов научных открытий и изобретений (Москва) на основании результатов научной экспертизы подтвердила установление ранее неизвестного «Закона социально-экономической Гармонии» и выдала диплом. Это открытие стало достойным ответом на вызовы ХХІ века, поскольку формула и глубокий смысл этого закона заключаются «...в доминантном возвышении умеренных духовных потребностей над разумными материальными потребностями и желаниями индивидов, обусловленном реальными явлениями дуального мира и связями между видами потребностей».

Будущий академик родился 14 сентября 1935 года в селе Дуйсеке Северо-Казахстанской области. Окончив среднюю школу, он поступил в Мос­ковский институт цветных металлов и золота и в 1957 году блестяще окончил его. После аспирантуры он также блестяще защитил вначале кандидатскую, а позже докторскую диссертацию. Проведенные Баймуратовым исследования в области теории эффективности инвестиций и инноваций позволили ему совместно с известным российским ученым – академиком Абелом Аганбегяном разработать концепцию комплексного и ускоренного развития нефтегазового комплекса Западного Казахстана. Благодаря трудолюбию и таланту академик всегда успешно выполнял задания по научному обеспечению крупных, общегосударственного значения, проблем в социально-экономическом и научно-техническом развитии. С 1980 года он являлся первым заместителем председателя, а затем председателем Совета по изучению производительных сил, разрабатывал научно обоснованные рекомендации по развитию и размещению производства в Казахстане. Важно, что его исследования легли в фундамент кластерного принципа организации экономики Казахстана. А в 1985 году за цикл исследований в области экономики науки У. Баймуратов удостоился почетной премии им. Ч. Валиханова.

Академик принимал активное участие в подготовке и принятии Декларации о суверенитете Казахстана, первой Конституции, Налогового и Таможенного кодексов, законов о собственности, природных ресурсах, о Национальном банке, банковской системе и других стратегически важных документов. Талантливый ученый Ураз Баймуратович Баймуратов по праву считается одним из ведущих отечественных экономис­тов. Сегодня его знают как блестящего теоретика, автора многих фундаментальных и прикладных исследований. Его теоретические и практические рекомендации всегда востребованы и в нашей стране, и далеко за ее пределами. Профессионализм, трудолюбие, ответственность и преданное служение своему народу позволили ему стать известным ученым, который снискал признание и высокий авторитет в отечественных и мировых академических кругах.

Академик У. Баймуратов – автор 34 монографий, из них единолично написанных 12; свыше 600 научных трудов, опубликованных во многих странах и на многих языках мира. В их числе монографии «Национальная экономическая система», «Деньги и финансы: нелинейная система», «Инвестиции и инновации: нелинейный синтез», «Социальная экономика», «Гармония общества и экономики: мировая парадигма». Кроме того, ученый издал фундаментальный многотомный труд в серии «Мировая экономическая мысль». Его публикации получили высокую оценку.

Основатель нескольких научных школ по теории эффективности ин­вестиций и инноваций, науковедению, теории экономических приоритетов, финансово-денежной системе, социальной экономике, гармоничному развитию общества и его экономики разработал свои методы оценки и анализа. В том числе экономичес­кой эффективности капитальных вложений, критерии оценки фундаментальных научных исследований, методы обоснования экономических приоритетов Казахстана, механизмы рационального функционирования денежно-финансовой системы.

Уразу Баймуратову принадлежит научный приоритет и в создании теоретических основ новой гармоничной социальной экономики. Его одноименная монография «Социальная экономика» – пока единственное научное издание в Казахстане и СНГ. Автор, по существу, заложил начало новому научному направлению, имею­щему безусловную актуальность и большое будущее. Его монографии «Социализация в экономике: от индивида до государства» и «Гармония общества и экономики: мировая парадигма» также являются прорывными в развитии экономической науки. А это значит, что для академика наука не является и никогда не станет законченной книгой. Ученый, живя этим принципом, продолжает трудиться на ниве большой науки во благо Родины.

Поздравляя академика Ураза Баймуратовича Баймуратова с высокими научными достижениями и юбилеем, желаем ему здоровья, успехов! Важно, что его научные достижения стали большим подспорьем в реализации практических проектов модернизации и гармонизации не только Казахстана, но и других стран.