​Плоды последовательной и взвешенной политики

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Меруерт УТЕКЕШЕВА, заслуженная артистка РК

Новость о том, что на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Казахстан был избран непостоянным членом Совета Безопасности – этой представительной международной организации, стала для меня хоть и волнительной, но вполне ожидаемой. Моя уверенность в том, что Казахстан рано или поздно станет заседать в самом важном политическом органе ООН, зародилась еще в 1991 году с закрытием Семипалатинского ядерного полигона, и с годами она только крепла. А иначе, считала я, и быть не должно.

Еще на заре своей независимости, обладая четвертым в мире ядерным потенциалом, молодая республика во главе с ее Лидером Нурсултаном Назарбаевым принимает твердое решение отказаться от статуса новой ядерной державы. Помню, как тогда в среде ученой и творческой интеллигенции высказывались сомнения по этому поводу: стоило ли отказываться от того, что автоматически делает страну неуязвимой и заставит весь мир считаться с ее мнением?

Но история все расставила по своим местам. Вот уже на протяжении 25 лет Казахстан выстраивает последовательную и взвешенную миролюбивую внешнюю политику, которая вызывает большое уважение всего международного сообщества. За всю историю своей независимости Казахстан никогда не испытывал проб­лем со своими соседями, разрешая спорные вопросы путем мирного диалога. Находясь между двумя такими крупными державами, как Россия и Китай, Казахстан всегда вел независимую политику, не подпадая ни под чье влияние.

Так нарабатывался международный авторитет страны и лично Президента Нурсултана Назарбаева. Наша страна не раз выступала инициатором многих мирных инициатив по глобальной безопасности. Начиная с получившего прописку в Астане Съез­да лидеров мировых и традиционных религий и заканчивая принятой Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана Всеобщей Декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия. Наша страна под эгидой МАГАТЭ разместила на своей территории Банк низкообогащенного ядерного топлива, предназначенный для государств, планирующих развивать мирную атомную энергетику.

Как тут не вспомнить Манифест «Мир. XXI век», с которым Глава нашего государства обратился ко всему мировому сообществу с высокой трибуны ООН. Избрание Казахстана в непостоянные члены Совбеза поможет вдохнуть в этот важный политический орган новые силы и вернуть ему непререкаемый былой авторитет, без давления со стороны какой бы то ни было мировой державы или политических союзов. Ближайшие два года, на протяжении которых Казахстан будет заседать в Совбезе ООН, должны стать временем, когда в мировой политике будут заложены твердые основы глобального мира и безо­пасности. 

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