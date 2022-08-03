Плохая идея

В Усть-Каменогорске горожане остановили проект строи­тельства убойного цеха в черте города. Это тот редкий случай, когда населению вовремя удалось узнать о намерении властей. Когда люди организовались и общественные слушания прошли реально, по-настоящему.

Тревогу горожан вызвал вот такой проект. Как следовало из пресс-анонса, в районе северного промышленного узла агрохолдингу отвели 12 га под убойный цех мощностью 240 голов свиней в час. Прошу прощения за натурализм, но приведу показательные подробности. На первом этапе туши планировали обрабатывать кипятком для удаления щетины, охлаждать, замораживать, складировать полутуши и субпродукты. И отправлять свинину на экспорт. На следующем этапе было задумано развивать мясопереработку – построить дополнительные цеха, выпускать консервы, колбасу и т. д.

Из плана видно, что участок, отведенный под цех, расположен в 600 метрах от Карабаха – так устькаменогорцы прозвали район жилых многоэтажек в северной части города. Всего в 600 метрах от домов! «Будут на производстве отходы, стоки и выбросы?» – спросили горожане на общественных слушаниях. «Будут», – ответили экологи. И по-честному уточнили: в случае если мясокомбинат построят, он станет крупнейшим в стране, жилой район получит по соседству объект с высоким риском загрязнений, например, аммиаком и сероводородом.

Усть-Каменогорск уже имеет опыт сосуществования со свинокомплексом на 10 тыс. голов. Зловоние, стоки, мухи, грызуны сделали жизнь невыносимой в трех поселках: Лесхозе, Шмелевом Логу, Степном. В ходе общест­венных слушаний горожане дружно заявили: плавали, знаем, нам такого «счастья» больше не надо.

Сегодня экологи поделились новостью: гражданская активность населения сыграла свою роль. Агрохолдинг решил отказаться от участка возле Карабаха, предприниматели будут подыскивать под убойный цех другое место.

Все проекты, по которым назначаются общественные слушания, публикуются на ресурсе ecoportal.kz. Если его ежедневно мониторить, можно вовремя отследить потенциальные экологические «мины». Это правда. Но кто из сограждан в повсе­дневной жизни будет этим заниматься? У людей и без того забот полон рот. Могу предположить, что на портал регулярно заходят только специалисты, и то по долгу службы. Поэтому для населения многие проекты становятся настоящим сюрпризом. Люди узнают о них постфактум, когда общественные слушания с участием, условно говоря, трех пенсионеров признаны состоявшимися и дело, как говорится, в шляпе.

В Усть-Каменогорске таких примеров пруд пруди. Один из них – проект бульварного кольца. Это пока нерожденное, но заранее горячо любимое и очень дорогое дитя руководства местной исполнительной власти. Решено объединить в некое кольцо четыре оживленные улицы – Мызы, Бурова, Новаторов, Льва Толс­того. Построить велодорожки шириной полтора метра, один мокрый фонтан и два сухих, детские площадки из бревен, установить скамейки, урны, восемь скульптур из бронзы и пять инсталляций «Камни». Посадить не то 150, не то 300 елей.

Неизвестно, когда по данному проекту состоялись общественные слушания, кто его одобрил. Но в акимате о нем заявляют как о деле решенном. Работы обещали начать в прошлом году, затем перенесли планы на 2022 год, на 2023-й. Знаете, как отреагировали горожане на откладывание «мегапроекта»? Самые частые комментарии в соцсетях – «хвала Аллаху», «плохая идея», «самый ненужный проект», «у города других проблем нет?».