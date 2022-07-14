Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы

Гражданская цена конфликта

Миллионы украинцев лишены возможности жить в собственных домах и обеспечивать себя и свои семьи даже минимальными средствами к существованию. Но, если вооруженный конфликт продлится до зимы, ситуация может стать намного тяжелее, считают международные эксперты.

ПЛОХО И МОЖЕТ СТАТЬ ХУЖЕ

Военные действия в Украине продолжаются уже пятый месяц. ООН пока имеет лишь отрывочные данные о числе погибших и пострадавших. Во вторник координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Себастьян Родс Стампа озвучил очередные подтвержденные цифры, говорящие о последствиях применения взрывного оружия широкого радиуса действия в густонаселенных районах.

По данным Мониторинговой миссии ООН в Украине, только за первые 11 дней июля в результате применения такого оружия на подконтрольной правительству территории были убиты не менее 135 мирных жителей, в том числе 6 детей. 280 человек получили ранения. На территориях, неподконтрольных правительству, погибли 24 гражданских, включая 4 детей, 86 человек получили ранения.

– Ни один человек не должен столкнуться с тем, что сейчас переживают миллионы людей в Украине, в вооруженных конф­ликтах гражданские лица платят самую высокую цену, – подчерк­нул Себастьян Родс Стампа. – Реальные цифры, вероятно, намного выше, поскольку мы продолжаем проверять информацию, полученную в течение этого периода. В соответствии с международным гуманитарным правом стороны вооруженного конфликта обязаны ограждать от нападений гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. Я настоятельно призываю всех уважать закон и защищать от насилия народ Украины, который пережил уже достаточно страданий.

Тем временем эксперты Организации Объединенных Наций делают мрачные прогнозы, отмечая, что ближайший холодный сезон станет еще более тяжелым испытанием для жителей Украины, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий.

Как отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, находящийся с визитом в Украине, с 24 февраля, когда начались бои на территории страны, более 11,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Из них 6,3 млн стали внутренне перемещенными лицами, то есть остались внутри страны во временных убежищах.

– Зимы в Украине очень холодные. Мы должны сделать все возможное, чтобы людям, которые и так переживают трудности, не пришлось бы еще и страдать от холода, – заявил Филиппо Гранди.

По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, в результате военных действий в той или иной степени пострадали 15,7 млн жителей Украины. Миллионы людей разлучены со своими родными и близкими, лишены собственного жилья, работы и средств к существованию. Все они нуждаются в поддержке, но лишь две трети из них на сегодня получили ее. Активные боевые действия и ограничения, вводимые сторонами конфликта, остаются препятствием для доставки помощи мирному населению. Некоторые районы полностью недоступны для гуманитарных организаций. Эвакуироваться из зон активных боевых действий также крайне опасно.

По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, более 60% всех вынужденных переселенцев составляют жители востока Украины, 15% – жители северных районов, 11% – жители юга и 11% – киевляне. Значительную часть пострадавших от военных действий составляют женщины и дети.

– Нет достаточно сильного слова, чтобы описать ужасные условия, в которых приходится жить детям в зонах военных дейст­вий, – заявила специальный представитель ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджиния Гамба. – Те, кто выжил, на всю жизнь останутся с глубокими телесными и эмоциональными шрамами.

В понедельник, 11 июля, был опубликован ежегодный доклад Генерального секретаря по воп­росу о детях и вооруженных конф­ликтах в 2021 году. В документе рассматриваются около 24 000 случаев подтвержденных грубых правонарушений в отношении детей, находящихся в странах, где идут военные дейст­вия. Это в среднем около 65 правонарушений в день.

За год, по данным ООН, в мире 5 242 девочки и 13 663 мальчика стали жертвами грубых правонарушений. 8 070 детей были убиты или покалечены. От оставшихся после военных действий снарядов и мин, а также от самодельных взрывных устройств пострадали около 2 250 детей во всем мире.

– Мы не должны опускать руки из-за этих цифр и ослаблять наши усилия, – подчеркнула Вирджиния Гамба. – Эти данные должны укреплять нашу решимость положить конец серьезным нарушениям в отношении детей и предотвращать их. Этот отчет – призыв к действию, чтобы активизировать нашу работу по улучшению защиты детей в условиях вооруженного конфликта.

В докладе, помимо анализа событий прошлого года, приведены данные о регионах, вызывающих сегодня особую обеспокоенность в связи с влиянием военных дейст­вий на детей. В список таких регионов вошли Эфиопия, Мозамбик и Украина.

«В связи с продолжающимися военными действиями в Украине, включая нарушения, творимые в отношении гражданского населения, в том числе детей, с учетом высокой интенсивности этого конфликта страна будет безотлагательно добавлена в раздел, касающийся ситуаций, вызывающих озабоченность, и будет включена в мой следую­щий доклад. Я прошу моего специального представителя взаимодействовать со всеми сторонами конфликта для срочного решения вопросов защиты детей, включая предотвращение нарушений в отношении детей», – сообщается в докладе Генерального секретаря ООН.

Также представители ООН подчеркивают, что стороны, участ­вующие в процессах мирного урегулирования конфликтов, должны рассмотреть возможность включения вопросов прав и потребностей детей в свои переговоры, а также в окончательные соглашения.

ЖЕРТВ ВСЕ БОЛЬШЕ

Масштабы разрушений и большое, даже судя по фрагментарным данным, число жертв среди мирного населения в Украине вызывают обеспокоенность мирового сообщества.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к сторонам вооруженного конф­ликта с экстренным призывом обеспечить доступ к больным и раненым, оказавшимся в зоне бое­вых действий, включая жертв наземных мин, недоношенных детей, беременных женщин и пожилых людей, многие из которых оказались брошенными на произвол судьбы.

Ранее высокопоставленные должностные лица ООН неоднократно призывали к созданию гуманитарных коридоров, чтобы обеспечить безопасную и непрерывную доставку помощи наиболее уязвимым группам населения в Украине. Тем не менее доступ во многие районы остается заблокированным.

По словам менеджера Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в Украине Дорит Ницан, как только откроются гуманитарные коридоры, медики и волонтеры готовы приступить к работе немедленно. Она отметила, что среди тех, кто нуждается в немедленной помощи, есть люди с хроническими, но излечимыми заболеваниями.

– Это пациенты, которые не смог­ли пройти раннюю диагнос­тику и лечение от рака, у которых сейчас запущенные опухоли и другие тяжелые осложнения, – уточнила Дорит Ницан. – Это люди, у которых нет доступа к лекарствам от гипертонии и которые страдают теперь от сердечной недостаточности или перенес­ли инсульт. Это диабетики, чье состояние серьезно ухудшилось из-за недостатка медикаментов.

Она подчеркнула, что если специалистам ВОЗ не будет открыт доступ к тяжело больным пациен­там, многие из них погибнут.

Накануне верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила доклад УВКПЧ­ по ситуации в Украине за период с 24 февраля по 15 мая 2022 года. Данные в документе основаны на информации, соб­ранной Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украи­не в ходе 11 выездов на места, посещения трех мест содержания под стражей и 517 интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека.

По данным УВКПЧ, по состоянию на 3 июля зафиксировано более 10 тыс. смертей или ранений среди гражданского населения. Это количество включает в себя 335 погибших детей. Большинство гражданских лиц погибли в результате применения оружия взрывного действия в населенных пунктах. Экспертами управления зафиксированы также повреждения или разрушение более 400 медицинских и образовательных учреждений, хотя реальные цифры, как отметила Мишель Бачелет, скорее всего, значительно выше. Были повреждены или разрушены тысячи жилых домов.

– Размещение военных объектов рядом с гражданскими строе­ниями и использование «живых щитов» обеими сторонами конфликта, что документально подтверждено, вызывают серьезную озабоченность, – сказала верховный комиссар по правам человека.

По информации УВКПЧ, на территории Украины распрост­раненным явлением стали произвольные задержания граж­данских лиц представителями вооруженных формирований. Управление задокументировало 270 случаев произвольного задержания и насильственного исчезновения людей. Восемь человек впоследствии были найдены мертвыми. Задержания и похищения гражданских, по данным экспертов, совершают представители обеих сторон вооруженного конфликта.

В ходе военных действий в Украине экспертами ООН зафиксированы 17 случаев гибели журналистов, работников СМИ и блогеров. Четырнадцать журналистов получили ранения.

Одним из тяжелейших прес­туп­лений, связанных с воен­ными действиями, эксперты признают сексуализированное насилие. В Украине представители УВКПЧ официально подтвердили пока только 28 таких случаев из поступивших 124 сообщений. При этом, по мнению экспертов ООН, реальное число насильственных актов может быть в десятки раз больше.

– Первая причина такого положения дел – то, что это самое скрываемое преступление, – считает глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук. – Люди, которые выжили после сексуализированного насилия, об этом не рассказывают ни правоохранительным органам, ни международным организациям, ни правозащитникам.

Вторая причина, по словам правозащитницы, в том, что в период военных действий совершается огромное количество преступ­лений против людей, и в этом потоке бесчеловечных действий сексуализированное насилие становится невидимым. А третья причина в том, что пострадавшие не имеют физической возможности сообщить сотрудникам правоохранительных органов о том, что против них совершено такое преступление. В районах боевых действий может вообще не быть уже правоохранительных органов.

– То есть речь даже не о том, что невозможно проводить какие-либо следственные действия, выявлять и фиксировать эти факты. Дело в том, что люди боятся даже обращаться. Они понимают, что никакой возможности помочь им ни у кого просто нет. Сейчас никто не сможет назвать точную цифру, сколько людей в Украине пострадало от сексуализированного насилия за время с начала военных действий, – добавила Александра Матвийчук.

Правозащитники «Центра граж­данских свобод» сделали памятку с инструкциями как для людей, которые выжили после сексуализированного насилия, так и для тех, кто находится рядом с пострадавшими, кому эти люди доверились. В памятке указаны контакты организаций, которые оказывают психологическую и медицинскую помощь. Для подготовки инструкций волонтеры консультировались с врачами, чтобы объяснить, что делать тем, кто находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий и не имеет возможности обратиться за медицинской помощью. Людям объясняют, как предотвратить возможное заражение венеричес­кими заболеваниями, как лечить в домашних условиях повреждения, характерные для последствий насильственного акта.

«В условиях военных действий приходится рассчитывать только на себя», – пишут волонтеры.