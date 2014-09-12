Плохое качество питания и холодный чай привели к потасовке в Астане Происшествия 587 Эльмира Киргеева

Высказанное замечание о качестве питания и холодном чае привело к потасовке в одной из столовых Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города. Недовольство высказали работники строительного объекта.



Сообщение о происходящей драке поступило в Центр оперативного управления ДВД в 12.20. На место происшествия выехали прокурор Астаны Мухтар Жоргенбаев, начальник ДВД Амантай Аубакиров. "Прокурором на месте организована встреча со строителями и администрацией строительного объекта, обеспечивающих питание. Во время встречи около 100 рабочих высказывали свои недовольства по качеству питания и отсутствию горячего чая", – указывается в распространенном пресс-релизе.



Пресс-служба отмечает, что по результатам встречи в столовой установлены термочайники для подогрева воды, привлечены специалисты СЭС Астаны, которыми осуществлен забор пищи для установления соответствия их санитарным нормам и калорийности. Администрация обязалась улучшить качество питания. В отношении инициировавших конфликт лиц ДВД города проводит проверку.