Сельское хозяйство
Площадь кормовых культур увеличили в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Власти Казахстана извлекли уроки из прошлогодней засухи – в этом году решено увеличить площадь кормовых культур в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Согласно данным акиматов сформирована прогнозная структура посевных площадей на 2022 год. Общая посевная площадь составит 23,1 млн га, что на 105 тыс. га больше показателя 2021 года. Существенно увеличена площадь кормовых культур, которая в текущем году составит 3,6 млн га. Это позволит произвести больше кормов и обеспечить нуждающиеся регионы», – сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

Кроме того, по его словам, увеличены площади посева картофеля, подсолнечника, овощей, то есть так называемых, социальных культур.

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