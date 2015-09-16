Площадь пела и плясала Свежий выпуск 615 Марина МИХАЙЛОВА

Фестиваль получился грандиозным! Он собрал более 50 исполнителей и коллективов, свыше 40 тыс. зрителей и длился шесть с половиной часов! В этом музыкальном марафоне приняли участие как признанные, так и молодые артисты: Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Макпал Жунусова, группы «Нур-Мукасан» и «МузАрт», Дильназ Ахмадиева, группы «Ринго» и «Орда», Алишер Каримов, Айкын, Луина, Али Окапов, Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина, Нуржан Керменбаев, Мадина Садвакасова, Алмас Кишкенбаев, Ренат Гайсин, дуэт «Мюзикола» и многие другие. В самом сердце старого города, на площади «Астана» горожане наслаждались выступлением звезд казахстанской эстрады, живым звуком, яркими танцевальными постановками и музыкальными номерами. Огромная площадь пела и танцевала под хиты казахстанской эстрады и новые композиции, взрывалась овациями. Собравшиеся здесь поклонники казахстанской музыки стали участниками празднования юбилеев мэтров казахстанской эстрады. Так, Роза Рымбаева, празднующая 40-летие на большой сцене, порадовала своих поклонников особенным юбилейным выступлением. Свое 15-летие прямо на сцене «Gakku Дауысы» отпраздновали Дильназ Ахмадиева и группа «Орда». В этот вечер с премьерой песни выступили известные молодые исполнители. Так, Али Окапов исполнил новую песню «Не деген кыз». Премьерой песни порадовали и группа «Формат», «Арнау», Ринат Малцагов. Звезда Казнета МС Сайлаубек также удостоился чести выступить на этом мероприятии и тоже вызвал бурю аплодисментов. Композитор, аранжировщик и певец Ренат Гайсин исполнил свою песню, посвященную Батырхану Шукенову – своему другу, учителю и яркому музыканту.

Как отметил генеральный продюсер телеканала Gakku TV Тимур Балымбетов, задача этого фестиваля – продвижение и развитие музыкальной культуры Казахстана. «Gakku Дауысы» дарит всем алмаатинцам и гостям города возможность увидеть и услышать казахстанских артистов вживую, стать первыми слушателями их новых песен.



