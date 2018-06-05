Общество
Площадь "зеленого пояса" Астаны планируют довести до 100 тысяч га
Жанат Тукпиев
В ходе заседания Правительства РК вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев сообщил о том, что к 2023 году ведомство планирует довести площадь лесной зоны вокруг Астаны до 100 тысяч га, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстан относится к малолесным государствам. Лесами покрыто всего 4,7 процента территории. Увеличение зеленых насаждений сегодня является одной из основных задач министерства. Хочу отметить, что создание зеленой зоны вокруг города Астаны осуществляется в соответствии с поручением Главы государства. Площадь ее составляет 78 тысяч гектаров. К 2023 году планируется довести ее до 100 тысяч гектаров", – сообщил Нысанбаев.

Кроме того, по его словам, совместно с акиматами областей начаты работы по созданию зеленых зон вокруг областных центров.

"За последние 7 лет объемы воспроизводства лесов на территории гослесфонда составили 453 тысячи гектаров. В текущем году запланированный объем составляет 68 тысяч гектаров. Ежегодно проводится акция "Всеказахстанский день посадки леса". В текущем году приняло участие более 900 тысяч человек, высажено более 4,5 миллиона штук деревьев и кустарников", – отметил Нысанбаев.

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