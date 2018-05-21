​Площадка для глобального диалога

Эрик Бессон, экс-министр по индустрии, энергетике и цифровизации Франции:

– Считаю, Казахстану под силу сыграть глобальную роль в регио­не в качестве игрока, способного привести к урегулированию многих конфликтов. Как я понимаю, Правительство страны видит этот потенциал и намерено его использовать. Крайне важное и нужное желание, потому что по-прежнему есть вопросы и проблемы, и даже имеются технологии и возможности для их решения, но миру всегда нужна независимая диалоговая площадка, чтобы совместить все эти инструменты.

Что касается Астанинского экономического форума, то это по-настоящему важная площадка для обмена опытом и мнениями, в то же время демонстри­рующая: Казахстан хочет участвовать в решении и рассмотрении мировых проблем, и вопросов энергетики в том числе. Я вижу, как динамично страна развивается, впечатлен предлагаемыми тут возможностями для роста, например, предпринимательства.

Говоря о мировой проблематике, затрону тему доступности энергии. Вопрос актуальный, требующий нашего пристального внимания. И Казахстан как страна, богатая нефтью, газом и ураном, может стать одним из так называемых энергетических переходников.

Артур Бобовницки, директор отдела аналитики Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA):

– Глобальные проблемы и вызовы были, есть и будут. Поэтому мировое сообщество всегда находится в поиске путей их решения.

На мой взгляд, самая большая проблема на сегодня связана с созданием искусственного интеллекта. Поверьте, изменение климата, экономическое неравенство – все это не так актуально, как проблематика искусственного разума. Мы искренне ценим, что пользуемся всевозможными гаджетами, облегчающими нам жизнь, но напрочь забываем, что находимся под постоянным наб­людением и даже подвергаемся манипуляциям.

Лично для меня – да, это глобальная проблема. Как решать ее? В первую очередь надо начать осознавать, что искусственный интеллект – это не только благо, но и в той же мере зло. И сейчас крайне важно найти баланс между данными сторонами, а это очень непросто.

Паскаль Лоро, президент инс­титута Шуазель:

– Мы должны понимать, что современный мир – все больше и больше интегрирующееся сообщество, поэтому все проблемы должны решаться сообща. Ни у кого не получится остаться изолированным. Мы должны определить новые стратегии коллаборации, которые позволят нам найти оптимальные пути решения. Глобальные вызовы требуют глобальных ответов.