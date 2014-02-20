Площадка для новых идей

Инициатива, возникшая на переломе эпох и смены технологических укладов, дает замечательный шанс – быть в центре Третьей индустриальной революции. Сам процесс подготовки к выставке обеспечит доступ к новейшим технологиям и разработкам, в том числе в области «зеленой» энергетики.



Сегодня многие передовые государства планеты встали на новый экологический путь развития. Не исключение и Казахстан. Взяты на вооружение энергоэкологическая стратегия, программа «Зеленый мост», реализуются обязательства по Киотскому протоколу, принята Концепция по переходу к «зеленой» экономике. В «Стратегии-2050» энергетическая без­опасность упомянута как один из десяти глобальных вызовов.

Другой вопрос, что двигаться в этом направлении нужно комплексно. В частности, как отметил в новом Послании Президент Нурсултан Назарбаев, энергетику мы будем развивать в ее традиционных видах. В качестве одного из приоритетных направлений Глава государства упомянул строительство атомной электростанции.

Это действительно важный аспект для нашей страны. Казахстан занимает первое место по добыче урана, имеет всю необходимую для развития атомной отрасли инфраструктуру и научные кадры. В этом смысле интересен опыт Национального ядерного центра. В Курчатове проводятся обширные исследования в области фундаментальной и прикладной ядерной физики. Готовится к пуску Казахстанский материаловедческий токамак – один из прототипов термоядерной энергетической установки будущего.

Поэтому, когда мы сегодня говорим о «зеленой» экономике, нужно понимать этот вопрос шире. Ветряные мельницы революции не сделают, а подводных камней в этой сфере более чем достаточно.

– Недавно первая десятка крупнейших компаний Евросоюза публично выступила против энергостратегии ЕС, принятой по известной концепции «зеленой» экономики. За 4 года ее выполнения ЕС потерял 51 гигаватт энергомощностей. Работая над программой «зеленой» экономики, нам надо учесть эти ошибки, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Этим целям как раз и послужит ЭКСПО-2017 как опытная площадка для апробации новых идей и проектов. Это будет центр изучения и внедрения лучшего мирового опыта по поиску и созданию энергии будущего и «зеленой» экономики. Поставлены задачи по очистке выбросов ТЭС, повсеместной экономии электроэнергии на основе новейших технологий в производстве и в быту.

Создаются условия для перевода общественного транспорта на экологически чистые виды топлива, планируется внедрять электромобили с созданием для них соответствующей инфраструктуры.

В планах – строительство нескольких десятков мусороперерабатывающих заводов и активное внедрение зеленых принципов в сельскохозяйственном секторе.

– Согласно принятой Концепции по переходу к «зеленой» экономике, к 2030 году 15% посевных площадей будут переведены на водосберегающие технологии, – отметил Нурсултан Назарбаев.

В целом, по расчетам специалистов, «зеленая» экономика в Казахстане даст от 400 до 600 тыс. новых рабочих мест.

Первыми проектами, скажем так, лежащими на поверхности, становятся инициативы в области электроэнергетики. Они скрывают мощный потенциал развития. Здесь имеются в виду прежде всего вопросы энергоэффективности, которые позволят экономить до 50% всей потребляемой энергии.

Понимая нужды экономики, оте­чественная наука не стоит на месте. В университетах и научных лабораториях ведется поиск технологий, которые позволят снизить энергоемкость промышленности, экологические выбросы, сэкономить значительные средства. Так как на 85% энергетика Казахстана представлена угольными электростанциями, именно в этом направлении активно ведутся научные изыскания.

Например, в научно-исследовательском институте экспериментальной и теоретической физики (КазГУ им. аль-Фараби) появились разработки, позволяющие существенно снизить себестоимость вырабатываемой энергии. За счет использования плазменно-топливных систем на ТЭЦ страны суммарная эффективность может составить порядка 40 млрд. тенге в год.

Большой потенциал имеет малая альтернативная энергетика. Ведь протянуть линии электропередачи во все отдаленные уголки Казахстана практически невозможно. И это как раз та самая сфера, где становятся востребованными локальные установки ветряных и солнечных станций. Этот аспект также станет одним из ключевых в рамках ЭКСПО-2017.

Все вышеперечисленные вопросы – это лишь один небольшой фрагмент экологической политики Казахстана. «Зеленая» экономика более широкое, емкое понятие. К слову, «зеленые» решения в жилищно-коммунальном хозяйстве, а этот сектор на Западе выступает одним из основных потребителей энергии, могут позволить экономить значительные средства. Например, подсчитано, что на обогрев одного «квадрата» в Казахстане требуется в 3 раза больше топлива, чем в такой холодной стране, как Финляндия. Поэтому только комбинированное использование всех элементов «зеленой» экономики позволит стимулировать развитие экономики и всего общества.

Владимир ОСИПОВ

коллаж Алии ЗАРКЕШЕВОЙ