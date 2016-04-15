​Площадка есть – культуры нет

Свежий выпуск
434
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Вместе с тем, уделяя внимание физичес­кому воспитанию, мы порой забываем подавать уроки нравственного поведения на площадках. Вы заметили, что вместе с появлением спортплощадок стала заметна и резко возросшая брань с улиц. Так как площадки в основном расположены во дворах многоэтажек, то эхо от азартно сражающихся соперников так врезается в уши, что порой им приходится свертываться от стыда.

Кстати, многие площадки, в первую очередь предназначенные для детей, оккупировали взрослые, особенно по выходным. Конечно же, их стремлению заниматься спортом тоже надо радоваться, да не всегда это происходит. В пылу мини-футбольных баталий такого наслушаешься... Здесь и угрозы, и матерные идиомы (азарт ведь перехлестывает, а то, что у разъяренного нападающего на уме, обязательно потом появится и на языке). И все это слышат малыши, которые сами на спортплощадку попасть не могут, но вот в песочницах, расположенных тут же рядом, все услышат, а потом перескажут своим сверстникам, мамам, папам и бабушкам. А потом все и удивляются: где же они понахватались всего этого, почему в детской речи нет-нет, да и проскальзывает мат.

Нередко мат можно слышать и на спортивных состязаниях, особенно на футболе или том же хоккее. С этим злом тоже, конечно же, борются: штрафы, предупреждения. Но кто задумывается об окружаю­щих, если соперник сносит твоего любимого игрока, а судья напропалую (и, как кажется, несправедливо) наказывает твою коман­ду. И уже опять не удивляешься тому, что твой малолетний сынок-фанат, которого ты же и начинаешь водить во дворцы и стадионы, в сердцах поминает плохими словами соперников. А ведь этому положению начало мы даем сами, порой не замечая своего лексикона, а потом спохватываемся, но вылетевшую брань уже назад не вернешь.

Есть у нас и спортсмены, и тренеры (сразу же скажу, что не все, конечно), которые не сдерживают свои эмоции, подкрепляя их красным словцом. Более того, некоторые из наставников считают, что до будущих великих атлетов только так все быстрее доходит. Но ведь при этом забывается простая истина, что доброе слово и кошке приятно. Только хорошими словами можно растить настоящих патриотов своей страны. Никто не призывает всех становиться на улице ораторами или филологами, просто не стоит забывать о культуре, ведь недаром она может быть разной, в том числе и физической!

Популярное

Все
4 февраля – Международный день человеческого братства
Закрыты участки автодорог в пяти регионах
Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили ситуацию вокруг ТЭЦ Бишкека
Избивший водителя скорой в Караганде арестован
Скатов сравнял счет в матче против Аргентины на Кубке Дэвиса
Сегодня исполняется 115 лет поэту и драматургу Абдильде Тажибаеву
В Чили минимум 46 человек погибли из-за лесных пожаров
Скляр совершил объезд строящихся объектов Всемирных игр кочевников
Кризисные центры откроют сёлах Туркестанской области
Все регионы РК снизили зависимость от российского импорта
В РК будут готовить профессиональных тренеров по хоккею
Жители Усть-Каменогорска жалуются на крыс
3,6 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы
К декабрю в РК насчитывалось авто на 19,5% больше, чем годом ранее
Конфликт на Ближнем Востоке: ЕС готовит мирную конференцию
Казахстан улучшил позиции в Индексе социального прогресса
Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб
Более 3 тыс. асыков собрал актюбинский умелец
Северная Корея зарабатывает валюту на экспорте ресниц
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Главный выбор Казахстана
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Минобороны просит вернуть базовую пенсию военным пенсионерам, уволенным после 1 января 2016 года
Казахстан улучшил позиции по уровню восприятия коррупции за один год
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе
Дайте лед!
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Три человека погибли в ДТП в области Жетысу
Qostanai IT Hub представил пять новых проектов
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
По инициативе Антикора начались разбирательства в ситуации с ненадлежащим оповещением о землетрясении в Алматы
Ужасы наяву: во что превратились теплые остановки в Усть-Каменогорске
Мария Дмитриенко выиграла «золото» рейтингового Кубка мира по стендовой стрельбе
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики

Читайте также

В пользу суверенитета
С казахского на русский и обратно
Наше общее дело
Переехать? Легко!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]