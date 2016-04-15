​Площадка есть – культуры нет

Вместе с тем, уделяя внимание физичес­кому воспитанию, мы порой забываем подавать уроки нравственного поведения на площадках. Вы заметили, что вместе с появлением спортплощадок стала заметна и резко возросшая брань с улиц. Так как площадки в основном расположены во дворах многоэтажек, то эхо от азартно сражающихся соперников так врезается в уши, что порой им приходится свертываться от стыда.

Кстати, многие площадки, в первую очередь предназначенные для детей, оккупировали взрослые, особенно по выходным. Конечно же, их стремлению заниматься спортом тоже надо радоваться, да не всегда это происходит. В пылу мини-футбольных баталий такого наслушаешься... Здесь и угрозы, и матерные идиомы (азарт ведь перехлестывает, а то, что у разъяренного нападающего на уме, обязательно потом появится и на языке). И все это слышат малыши, которые сами на спортплощадку попасть не могут, но вот в песочницах, расположенных тут же рядом, все услышат, а потом перескажут своим сверстникам, мамам, папам и бабушкам. А потом все и удивляются: где же они понахватались всего этого, почему в детской речи нет-нет, да и проскальзывает мат.

Нередко мат можно слышать и на спортивных состязаниях, особенно на футболе или том же хоккее. С этим злом тоже, конечно же, борются: штрафы, предупреждения. Но кто задумывается об окружаю­щих, если соперник сносит твоего любимого игрока, а судья напропалую (и, как кажется, несправедливо) наказывает твою коман­ду. И уже опять не удивляешься тому, что твой малолетний сынок-фанат, которого ты же и начинаешь водить во дворцы и стадионы, в сердцах поминает плохими словами соперников. А ведь этому положению начало мы даем сами, порой не замечая своего лексикона, а потом спохватываемся, но вылетевшую брань уже назад не вернешь.

Есть у нас и спортсмены, и тренеры (сразу же скажу, что не все, конечно), которые не сдерживают свои эмоции, подкрепляя их красным словцом. Более того, некоторые из наставников считают, что до будущих великих атлетов только так все быстрее доходит. Но ведь при этом забывается простая истина, что доброе слово и кошке приятно. Только хорошими словами можно растить настоящих патриотов своей страны. Никто не призывает всех становиться на улице ораторами или филологами, просто не стоит забывать о культуре, ведь недаром она может быть разной, в том числе и физической!