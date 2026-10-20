Пловец Диас Кенжебек установил рекорд и стал победителем Азиатских Пара игр

Казахстанский пловец Диас Кенжебек завоевал золотую медаль V Азиатских Пара игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В финале соревнований по плаванию на спине на дистанции 100 метров среди мужчин в классе S10 Диас Кенжебек финишировал первым с результатом 1 минута 1,98 секунды. Он стал первым и побил предыдущий рекорд Азии, составлявший 1 минуту 3,73 секунды.

Также сегодня, 20 октября, спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM10, показав результат 2:21.61.

Это пятая золотая медаль сборной Казахстана на V Азиатских Пара играх и третья награда Диаса Кенжебека. Ранее он завоевал "серебро" на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S10.