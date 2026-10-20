Пловец Диас Кенжебек установил рекорд и стал победителем Азиатских Пара игр

Спорт

Казахстанский пловец Диас Кенжебек завоевал золотую медаль V Азиатских Пара игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В финале соревнований по плаванию на спине на дистанции 100 метров среди мужчин в классе S10 Диас Кенжебек финишировал первым с результатом 1 минута 1,98 секунды. Он стал первым и побил предыдущий рекорд Азии, составлявший 1 минуту 3,73 секунды.

Также сегодня, 20 октября, спортсмен завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM10, показав результат 2:21.61.

Это пятая золотая медаль сборной Казахстана на V Азиатских Пара играх и третья награда Диаса Кенжебека. Ранее он завоевал "серебро" на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S10.

#Казахстан #Спорт #рекорд #плавание

Популярное

Все
Досадная осечка в Хабаровске
Национальная академия наук отметила 80-летие
Жителей Атырау беспокоит качество воздуха
Костанайскую областную детскую больницу все-таки отремонтируют
Коллекция наград из Лас-Вегаса
Креативная жилка Сарыарки
Запущен завод по ремонту горношахтного оборудования
Этап Кубка мира – за нами
Страны ЦА и США нацелены на укрепление долгосрочного партнерства
«Ордабасы» все ближе к чемпионскому титулу
Золото и бронза из Польши
Повышается качество жизни
Обеспечить своевременную помощь
Вода пришла
От разовых акций – к системным решениям
Мандарины зимой и роботы под водой
Работают все питомники
Архитектор степной памяти
В городах Франции из-за беспорядков ввели комендантский час
Ядерная медицина спасает жизни
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Более 4 тыс. км дорог ремонтируют в Казахстане
Стала известна дата выборов депутатов маслихатов
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Требуется комплексный подход
Ставка на передовые технологии
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Гвардейцы подвели итоги
Развитие по всем направлениям
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане

Читайте также

Бексултан Кулмырза стал победителем Азиатских Пара игр по д…
Ещё 10 медалей завоевала сборная Казахстана на Азиатских Па…
Казахстан впервые в истории возглавил мировой рейтинг FIE в…
Золото и бронза из Польши

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]