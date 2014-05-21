В первичных отборочных турах приняли участие более 12 500 человек из 217 сельских округов области, в районных гала-концертах выступили 9 500 жителей региона. В ходе смотра выявлены 65 новых коллективов и 86 солистов. Он прошел при активной поддерж-ке акимата области уже 14-й раз. С каждым годом растет и призовой фонд, который нынче составил 14 млн. 200 тыс. тенге.

В рамках смотра состоя­лась выставка декоративно-прикладного творчества «Киелі өнердің өшпес ізі», на которой демонстрировались лучшие работы самодеятельных мастеров прикладного и изобразительного искусства, отображающие культуру, быт, традиции народа Казахстана. В ней приняли участие 530 мастеров-прикладников, которые представили 2 100 работ разного жанра.

Оргкомитет определил среди районов и городов 4 первых места. Дипломами и солидной премией – микроавтобусом «газель» – были награждены Сандыктауский, Енбекшильдерский, Целиноградский районы, а также дворец культуры «Кокшетау».

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау