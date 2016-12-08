​Плюс 544 болашаковца

Решение было принято на заседании комиссии, прошедшем вчера под председательством Государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой.

Как напомнила Г. Абдыкаликова, очередная рабочая встреча членов комиссии состоялась в канун празднования 25-летия Независимости. Она отметила, что именно конкурентоспособные выпускники программы «Болашак» внесут важный вклад в дальнейшее развитие и процветание республики, а также примут активное участие в достижении главной цели Стратегии «Казахстан-2050» – вхождения нашей страны в число 30 наиболее развитых государств мира.

Президентская стипендия «Болашак» – это национальный проект Казахстана, который позволил обеспечить ускоренную успешную интеграцию в мировую образовательную систему. За 23 года реализации программы 9 339 человек получили высококлассное образование в лучших университетах мира. Вернувшись на родину, они доказали, что государство не зря потратило на них такие ресурсы – стипендиаты сегодня успешно работают на государственной службе, в национальных компаниях, в бизнесе, в системе образования и здравоохранения, во многих других сферах.

В рамках заседания был заслушан отчет министра образования и науки Ерлана Сагадиева об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы «Болашак».

В ходе заседания решением комиссии утвержден перечень приоритетных специальностей на 2017 год, составленный по заявкам центральных и местных государственных органов, установлено предельное количество стипендий на следующий год. Комиссия присудила стипендии 544 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировку в ведущие научные и производственные центры мира.

По итогам заседания Г. Абдыкаликова дала ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии «Болашак».