Плюс кислородный коктейль

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
Уникальный зеленый островок в степи со всей необходимой инфраструктурой не один десяток лет встречает малышей благодаря поддержке профсоюзного комитета Донского горно-обогатительного комбината АО «ТНК «Казхром». Здесь созданы все условия для полноценного отдыха детей хромтау­ских горняков. Тут и чудотворные озера с пляжем в окаймлении живописных холмов, зеленые рощи с душистой сиренью. От палящего степного солнца защищают густые кроны тополей, берез, елей.
Родители оплачивают лишь 10% стоимости путевки – 5 900 тенге. Летний отдых здесь проводят и около трех сотен детей работников Актюбинского завода ферросплавов. Ежегодно 50 путевок безвозмездно администрация ДГОКа предоставляет также воспитанникам Алгинского детского дома.
Программы сезона весьма насыщенные: спортивные, культурно-развлекательные мероприятия, игры, пикники, походы. Нововведения нынешнего года – тренажерный зал для отдыхающих, кислородные коктейли.

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