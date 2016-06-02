Плюс положительные эмоции

Для детей, которые вынуждены бороться с тяжелым недугом, визит молодых и популярных исполнителей стал настоящим праздником и подарил много веселья. «Дети – будущее нашей страны. Мы хотим, чтобы они всегда улыбались и никогда не болели. С радостью сегодня выступаем перед этими малышами и надеемся, что положительные эмоции помогут им победить болезнь», – сказал певец Алмас Кишкенбаев.

Анастасия Волочкова, Сати Казанова, группа «Кешью» и трио «Жугунусовы» порадовали детей из Центра социального обслуживания и Центра развития детей с ограниченными возможностями «Балам-ай». Любимица казахстанской публики Мадина Садвакасова и певицы Максим и Таня Терешина, Беркут, Анна Седокова, популярные исполнители Потап и Настя посетили городские больницы № 1 и № 2, где встретились с ребятами, которые свой праздник вынуждены провести в больничной палате. Звезды казахстанской и российской эстрады подарили детям не только свои лучшие песни, но и вручили памятные подарки и игрушки.