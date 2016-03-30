​Плюс ремонт турбин. И не только

Сегодня в этом регионе области доминируют добыча угля и производство элект­роэнергии, объединенные в кластер. Но уже формируются новые направления – энергетическое и железнодорожное машиностроение. Об этом на одном из расширенных заседаний областного акимата рассказал аким Экибастуза Александр Вербняк. По его словам, новое производство откроют на территории завода ТОО «Корунд», где начнут заниматься проектированием, изготовлением, монтажом и ремонтом энергетического оборудования. Как сказал глава исполнительной власти города, уже подписан меморандум с инвестором, и в 2016 году предполагают наладить ремонт турбин для электростанций. В частности, здесь будут восстанавливать так называемые «лопатки» турбин. Кроме того, предприя­тие займется поставками электродов и электрических шкафов для энергетических производств.

К этому следует добавить, что уже начал работу и выходит на проектную мощность завод по изготовлению поверхностей нагрева и металлоконструкций ТОО «ЭнергоСпецСтрой», продукция которого востребована как в Казахстане, так и в России. Это, упрощенно говоря, – изготовление систем трубопроводов из специальной стали для котлов теплоэлектростанций и обычных котельных. В них вода превращается в пар для вращения турбин или служит носителем тепловой энергии для обогрева строений.

В будущем планируется создавать своеобразное кольцо вспомогательных производств вокруг градообразующих предприятий. И это – главная задача моногородов. К примеру, тот же ремонт лопаток для турбин нигде в Казахстане не делается. Таким образом, Экибастуз станет городом номер один, который, кроме железнодорожного, будет развивать и энергетическое машиностроение.

И раз речь зашла о другом кластере, то в первую очередь следует сказать о ТОО «Казахстанская вагонострои­тельная компания». Это предприятие образовалось на базе экибастузского вагоноремонтного депо в 2008 году. Новому производству была сразу поставлена стратегическая задача – в первую очередь удовлетворить потребности национального перевозчика в грузовых полувагонах модели 12-9846. С этой задачей коллектив справляется. Более того, на сегодня намечены новые горизонты: в рамках программы ПИИР обеспечить железную дорогу страны необходимым количеством крытых вагонов, фитинговых платформ-контейнеровозов и цистерн экибастузского производства. Те же платформы очень востребованы в отраслях экономики, поскольку предназначены для перевозки крупнотоннажных контейнеров, автомобильной техники, литых слябов различной длины, сортового и листового проката, арматуры.

В «поддержку» железнодорожного кластера Экибас­туза следует назвать экибастузское ТОО «R.W.S. Concrete», которое в конце прошлого года запустило производство преднапряженного железобетонного бруса. Объем инвестиций в проект составил 3,3 млрд тенге. Реализация проекта, а это 850 единиц продукции в год, обеспечит комплектами железобетонного преднапряженного бруса для стрелочных переводов железнодорожные пути республики. Среди потенциальных потребителей – и национальная компания «Қазақстан темір жолы», и частные фирмы, владеющие железнодорожными тупиками и подъездными путями.

Кроме того, запланировано продолжение строительства цеха по производству колес для железнодорожной отрасли в ТОО «Проммашкомплект» с объемом инвестиций более 40 млрд тенге. Также предполагается в течение года ввод в строй завода по производству железнодорожных осей и формированию колесных пар.

Обобщая, следует сказать, что в текущем году в Экибастузе реализуется шесть проектов с объемом инвестиций 348,2 млрд тенге, с созданием более одной тысячи рабочих мест. В числе этих производств планируется начало строительства завода по выпуску взрывчатых веществ в ТОО «Нитро Сибирь Казахстан» в селе Торт-Кудук Экибас­тузского района.

Еще один проект, которым очень гордятся экибастузцы, не только уже воплощен, но и порадовал немалое число казахстанцев своей продукцией. Речь идет о тепличном комплексе, сооруженном по голландской технологии и рассчитанном на выращивание 10 млн роз. В канун прошедшего 8 Марта отсюда уже отправили в торговую сеть окрестных городов первую продукцию. А так как тепличный комплекс площадью 10 га планируют расширить в три раза и заняться выращиванием овощей, то не исключено, что в этом регионе появится еще один кластер – цветочно-витаминный.