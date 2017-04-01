Российский фигурист Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры. Об этом в пятницу, 31 марта, спортсмен сообщил в эфире "Матч ТВ", передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
"Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера", – заявил Плющенко.
По его словам, он, возможно, отправится на Олимпиаду со спортсменами, если успеет подготовиться. "Уже сейчас есть ребята из других стран, которые хотят со мной заниматься. Есть ребята из России, которые также могут претендовать на попадание в тройку и поехать на Олимпийские игры. Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях", – добавил Плющенко.
Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014), многократный чемпион мира и Европы. Последний раз 34-летний фигурист выходил на лед в рамках официальных соревнований в феврале 2014 года во время Игр в Сочи, где выиграл "золото" в командном первенстве. После ОИ он перенес операцию в связи с травмой позвоночника и рассказал о намерении выступить на Играх-2018 года в Пхенчхане. Но в декабре 2016 года Плющенко не вошел в расширенный состав сборной России для участия в ОИ-2018 в Пхенчхане.
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