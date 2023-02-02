Плюсовая температура, дожди и гололед – погода в Казахстане на ближайшие три дня

По данным метеослужбы, в Астане ожидается погода без осадков.

Фото: Kazpravda.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в регионах Казахстана в ближайшие три дня, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в Астане ожидается погода без осадков. Температура воздуха в пятницу ночью составит 18-20, днем 8-10 мороза, в субботу - ночью 19-21, днем 10-12 мороза, а в воскресенье - ночью 17-19, днем 8-10 мороза.

В Алматы днем прогнозируется плюсовая температура до 6 градусов по Цельсию и незначительные морозы ночью. Синоптики также прогнозируют осадки в виде дождя и снега, туман и гололед.

В Шымкенте будет переменная облачность, временами осадки преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью 0-2, днем 9-11 тепла.

В субботу ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью составит около 0 градусов, днем 6-8 тепла. Осадки прогнозируются и в воскресенье. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.

В остальных регионах погода, по прогнозам, будет такой же непредсказуемой.

Так, в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях, а также в области Жетысу ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман и гололед.

В то время как в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха ночью может опуститься до 27 градусов, днем до 10-12, а в СКО до 5-10 мороза.

В Карагандинской области и области Улытау ожидается снег.

Снег, гололед прогнозируют и в Атырауской, Мангыстауской областях.

В Актюбинской области ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью 18-23, на западе области 14, днем 7-12, на юге области 3 мороза.

На востоке страны прогнозируются осадки в виде снега, низовая метель.