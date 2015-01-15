Плюсовую температуру вновь прогнозируют в Казахстане
Плюсовая температура вновь установится в Казахстане в ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как информируют синоптики, установившийся в тропосфере широтный перенос теплых воздушных масс с Атлантики препятствует проникновению арктического холода на территорию Казахстана. В северных областях республики атлантические циклоны будут вызывать снегопады, метели, сильный ветер до 15–25 м/с.
На юго-востоке страны в ближайшие сутки ожидаются дождь, мокрый снег, туман, гололед. На юге Казахстана такая погода ожидается с прохождением следующего циклона 17 января.
"Температура воздуха в ближайшие три дня сохранится выше средних многолетних значений на 5–10 градусов, а дневная температура будет повышаться до положительных значений", – говорится в сообщении.