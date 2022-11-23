Плюсы от притока россиян в Казахстан назвал министр нацэкономики

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«Насчет негативных (последствий – прим. ред.) пока не могу сказать. Как я и говорил, это временное явление. Действительно, оказалось так. Две трети из приехавших россиян, около 200 тысяч, выехали, они воспользовались Казахстаном как транзитной территорией. Часть из них останется максимум на 90 дней, если только они не получат ВНЖ.

Вначале была определенная нагрузка на социальную инфраструктуру, но вопрос, в принципе, решился. Казахстан показал свое гостеприимство в целом. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить устойчивую работу всех служб, для защиты интересов казахстанцев», – сказал глава МНЭ.

По его словам, в ряде отраслей релоканты создали конкуренцию, однако, отметил Куантыров, этот фактор казахстанцам нужно использовать для повышения своей квалификации.

«Положительные моменты… Если брать такие сферы, которые требуют высокую квалификацию, то это будет создавать здоровую конкуренцию, чтобы наши граждане также повышали свою компетенцию, в частности, в IT-сфере. Одним из толчков положительных моментов, простимулировавших дальнейшее развитие в IT-сфере, была пандемия коронавирусной инфекции. Плюс еще приток IT-специалистов из России, Беларуси, Украины – это в целом положительно отразилось на развитии нашей экономики, в частности на digital.

На торговый баланс, думаю, тоже хорошо влияет. Хорошо то, что такой приток есть, это влияет на потребительский спрос, где-то, конечно, сказывается на ценах, ажиотажный период, но потом это всё стабилизировалось. Приезжают и покупают здесь услуги, товары – можно сказать, мы экспортируем услуги, не ввозя их на территорию России», – считает министр.